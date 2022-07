Thinkseg Corporate anuncia novo diretor de Linhas Financeiras

O economista Alex Carvalho chega para dirigir a área de linhas financeiras da Thinkseg Corporate, após quase 2 anos de atuação como diretor da seguradora paranaense JNS. O executivo traz à empresa sua experiência de 20 anos na área de seguro garantia, atuando em empresas nacionais e multinacionais.

O objetivo é fazer a oferta do seguro garantia com o uso de tecnologia, eficiência e atendimento personalizado que, na prática, apresente propostas mais flexíveis e pensadas de acordo com a realidade das médias e grandes empresas no Brasil. “Acredito neste diferencial de atuação da Thinkseg Corporate em um mercado altamente competitivo”, afirma Carvalho.

O CEO da Thinkseg, Andre Gregori, explica que a chegada do novo diretor é o início de uma reformulação na empresa que ainda contará com a vinda de mais profissionais para reforçar a equipe. “Nossa projeção para o seguro garantia é muito otimista, principalmente, pela perspectiva de maior demanda por seguro garantia no País para obrigações públicas, ligadas aos setores de energia e infraestrutura”.

N.F.

Revista Apólice