SulAmérica e Santa Casa de Santos firmam parceria

Duas instituições centenárias anunciam mais um passo para o cuidado na saúde dos brasileiros. A SulAmérica e a Santa Casa de Santos firmaram recentemente o convênio para ampliar a rede de assistência dos beneficiários de Saúde da operadora.

Por meio do novo convênio, a parceria oferece assistência do maior hospital da Baixada Santista aos clientes da seguradora. O atendimento aos segurados de Saúde teve início em 1º de julho.

“Estamos muito felizes com a parceria das duas companhias, que têm em comum a preocupação e o cuidado com a saúde dos brasileiros. Temos como missão melhorar a vida das pessoas, estamos sempre em busca de oferecer segurança, autonomia e apoio para nossos segurados. Com a parceria, o portfólio da SulAmérica ficou mais robusto e qualificado. Que seja o início de uma duradoura aliança”, finaliza Luciano Lima, diretor comercial da seguradora.

