Setor de seguros fatura R$ 14,2 bilhões em maio

A 21ª edição do Boletim IRB+Mercado, relatório mensal da plataforma IRB+Inteligência, apontou que, em maio, o setor de seguros faturou R$ 14,2 bilhões, um avanço de 26,5% na comparação com igual período de 2021. Essa foi a maior taxa para um mês de maio desde o início da série histórica em 2014.

Ao contrário do que ocorreu em abril, em maio todos os segmentos crescerem dois dígitos em faturamento, inclusive Rural, que vinha de dois meses seguidos de retrações. No quinto mês do ano, Rural variou positivamente 27,1% e ficou atrás apenas de Automóvel, que registrou alta de 43,3%.

Já no acumulado do ano, o mercado de seguros teve alta de 18,8%, somando um total de R$ 64,4 bilhões: R$ 10,2 bilhões a mais na comparação com o mesmo período do ano passado. Automóvel foi o segmento que mais colaborou para esse resultado, com aumento de R$ 4,2 bilhões. Vida teve alta de R$ 2,5 bilhões.

Em maio, o índice de sinistralidade (sinistros ocorridos sobre o faturamento do mês) registrou aumento de 1,4 p.p. na comparação com o mesmo mês de 2021, fechando em 52,3%. No acumulado até maio, cresceu 8,8 p.p. (58,9%) em relação à taxa registrada no mesmo período do ano passado. A piora na sinistralidade foi impulsionada, principalmente, pelo segmento Rural (73,4%, em maio). Desconsiderando da análise esse segmento, a taxa do mercado ficaria em 48,8%, o que representaria 0,1 p.p. a menos em relação ao acumulado até maio de 2021.

Por segmento

Em maio, a carteira de seguros de Vida, que responde por 35,1% do faturamento do mercado nos cinco primeiros meses do ano, chegou a R$ 5 bilhões, alta de 17,2% em relação ao mesmo mês de 2021, e avançou 12,3% no somatório dos cinco meses iniciais de 2022, totalizando R$ 22,6 bilhões. A sinistralidade, no acumulado do ano, foi de 32%, redução de 17 pontos percentuais (p.p.) frente ao mesmo intervalo de 2021. Os indicadores mostram os impactos do avanço da vacinação no país.

Já o seguro Automóvel (28,8% do mercado de janeiro a maio) registrou, em maio, faturamento de R$ 4,2 bilhões (+43,3%), o melhor desempenho pelo segundo mês consecutivo. No acumulado, faturou R$ 18,5 bilhões (+29,9%).

A carteira de Danos e Responsabilidades (18,3% do mercado de janeiro a maio) faturou R$ 2,5 bilhões em maio (+24,6%) e R$ 11,8 bilhões (+16,1%) no acumulado de 2022. O seguro contra riscos cibernéticos, pertencente a este segmento, teve variação positiva de 95% impulsionada pela adoção de trabalho remoto por grande parte das empresas.

Individuais contra Danos (7,7% do mercado de janeiro a maio) faturou, no quinto mês do ano, R$ 1,1 bilhão (+23,7%). No acumulado ano, o segmento arrecadou cerca de R$ 5 bilhões (+7,5%).

Já Rural, que responde por 6,8% do faturamento do mercado nos cinco primeiros meses do ano, obteve avanço de 27,1% ao arrecadar em maio R$ 942 milhões. No acumulado de 2022, ao totalizar R$ 4,4 bilhões, com a maior variação nominal do setor: 33% de janeiro a maio. O bom desempenho é influenciado pelos valores direcionados pelo programa de subvenção do Governo Federal. Embora a sinistralidade, no acumulado, tenha avançado 110,9 p.p. em comparação ao ano passado, registrando 177,2%, em maio foi observada a primeira retração mensal frente ao mesmo mês de 2021: 73,4%, queda de 28,2 p.p..

Por fim, Crédito e Garantia (3,3% do mercado de janeiro a maio) obteve, em maio, arrecadação de R$ 456 milhões (+14,3%), sobretudo em decorrência do avanço de 28% do produto Crédito Interno. Quando analisado o ano, o faturamento é de R$ 2,1 bilhões (+ 20,1%), com a menor sinistralidade do setor (18,4%).

O Boletim IRB+Mercado resume as operações de seguros a partir dos dados públicos disponibilizados pela Susep em 14/07, considerando os seguros de danos, responsabilidades e pessoas. A edição também lista os cinco maiores grupos seguradores por linha de negócios. A análise está disponível, na íntegra, no link. No mesmo endereço, o Dashboard IRB+Mercado Segurador permite consulta dinâmica e gratuita às informações de todo o setor.

N.F.

Revista Apólice