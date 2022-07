Setor de seguros da Tailândia deve atingir US$ 36,1 bilhões em prêmios até 2026

Espera-se que o setor de seguros da Tailândia cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,7%, de THB 890,4 bilhões (US$ 27,8 bilhões) em 2021 para THB 1.1129,3 bilhões (US$ 36,1 bilhões) em 2026, em termos de prêmio bruto emitido ( GWP), de acordo com a GlobalData.

De acordo com a consultoria, o crescimento total do mercado de seguros da Tailândia será liderado pelo segmento de seguros de vida e previdência, que respondeu por 69,3% do GWP em 2021.

Rakesh Raj, analista de seguros sênior da GlobalData, comenta: “A indústria de seguros da Tailândia cresceu 3,0% em 2021, depois de cair 0,2% em 2020 devido à desaceleração econômica relacionada à Covid-19. O setor está pronto para uma tendência de crescimento ascendente a partir de 2022, impulsionada pela recuperação econômica, maior conscientização sobre saúde e envelhecimento da população do país, que está apoiando a demanda por produtos de seguro de vida e saúde”.

A Tailândia é considerada uma das sociedades que mais envelhecem rapidamente no mundo. Em 2021, quase 20% de sua população tinha 60 anos ou mais. Espera-se que esse número aumente para 26,6% até 2030, o que apoiará o crescimento dos produtos de seguro de vida e saúde nos próximos anos.

Rakesh continua: “Personalização, inovação de produtos e digitalização estão ganhando força no setor de seguros de vida da Tailândia. A AIA Tailândia, maior seguradora de vida do país, anunciou em março de 2022 que aumentará sua presença digital para acompanhar as tendências dessa mudança. A seguradora introduziu vários serviços digitais, como o AIA iSign, que facilita a compra online de apólices de seguro de vida sem interações presenciais. Atualmente, mais de 54,4% dos corretores de seguros de vida estão usando a plataforma”.

Os seguros gerais foram responsáveis ​​pela participação restante de 30,7% no GWP da indústria de seguros em 2021. O segmento deve crescer a um CAGR de 5,7% em 2021-26, impulsionado pelo aumento nas vendas de veículos e um forte pipeline de projetos de construção.

De acordo com a Federação das Indústrias Tailandesas (FTI), a produção de automóveis no país registrou um aumento de 12,9% em abril de 2022 em relação ao ano anterior devido à maior demanda. Espera-se que as vendas de automóveis melhorem ainda mais com a recuperação no fornecimento global de chips semicondutores para automóveis.

O aumento dos investimentos governamentais no desenvolvimento de infraestrutura também apoiará o crescimento do seguro geral na Tailândia nos próximos anos. Desenvolvimentos notáveis ​​incluem a aprovação de um projeto de cidade inteligente a um custo de THB 1,35 trilhão (US$ 37 bilhões) e Projeto de via expressa elevada Kathu-Patong com um custo de THB 14,5 bilhões (US$ 440 milhões).

Rakesh conclui: “A penetração total de seguros da Tailândia de 5,5% em 2021 foi maior do que a penetração em mercados emergentes como China (4,4%), Índia (4,1%), Indonésia (1,5%), Vietnã (3,3%) e Filipinas (1,7%). A popularidade dos produtos de seguro de vida, o envelhecimento da população e a inovação na oferta de produtos devem impulsionar o crescimento do mercado de seguros no país nos próximos cinco anos.”

N.F.

Revista Apólice