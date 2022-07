Seguros Unimed apresenta dois novos superintendentes

A Seguros Unimed iniciou o mês de julho com dois novos executivos para agregar eficiência e inovação ao trabalho junto aos clientes e ampliar os negócios no ramo odontológico. Fábio Nogi, antes à frente da gerência nacional da Unimed Odonto, assume a recém-criada superintendência de Odontologia. A outra novidade é a chegada de Luciana Giannini à superintendência de Gestão de Clientes.

Graduado em Odontologia, com Mestrado em Odontologia Social pela Universidade de São Paulo (USP), e especializações em Odontopediatria e em Saúde Coletiva, Nogi possui MBA em Gestão Atuarial pela Universidade de São Paulo (USP), Gestão de Pessoas pelo Ibmec, Gestão de Vendas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RS), e em Gestão de Negócios pela Faculdade Unimed. Acumula mais de 19 anos de atuação no setor de odontologia suplementar, tendo passagem em companhias como OdontoPrev e MetLife. O executivo também ministra aulas em cursos de MBA e pós-graduação na Fundecto-USP, no Centro Universitário São Camilo, na Universidade Corporativa Abramge e no Senac-SP.

“Assumo o novo cargo tendo em mente que nossos maiores desafios estão relacionados ao uso da tecnologia para aprimorar a experiência dos clientes com nossos serviços, à implantação de novos modelos assistenciais e de negócios para atender as particularidades de cada empresa ou Unimed parceira, e à melhoria contínua da jornada da rede prestadora junto à operadora”, destaca Nogi.

Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade São Francisco e Atuária pela PUC-SP, Luciana é Black Belt em Lean Six Sigma, com MBA em Marketing Digital pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) e formação em Liderança pela Franklin Covey Education. Com mais de 25 anos de autação no mercado de seguros, com expertise em startups e reestruturações, trabalhou na startup da Cardif, Luizaseg e AXA, tendo atuado também na Metlife, Zurich e Amil.

“Chego à Seguros Unimed com a proposta de dar continuidade a projetos já bem-sucedidos, bem como contribuir com um novo olhar para a gestão de clientes. Nesse sentido, o background da Seguros Unimed no que diz respeito ao ‘cuidar’ é um dos principais ativos a ser trabalhado”, afirma Luciana.

N.F.

Revista Apólice