Seguros SURA oferece proteção mais acessível para bicicletas

Atenta às necessidades do consumidor e sua mobilidade, a Seguros SURA lançou o Bici SURA Essencial, uma versão do seguro de bicicleta mais econômica voltado para pessoas que buscam por uma proteção acessível, simplificada e confiável.

“A bicicleta é um meio de transporte cada vez mais utilizado pelas pessoas, seja para passear, praticar esporte ou se deslocar pela cidade. Pensando nisso, desenvolvemos a solução numa proposta mais acessível e com contratação simplificada, mas, com serviços que atendam às necessidades essenciais de cada cliente, unindo segurança, conveniência e comodidade”, diz Rodrigo Fujita, gerente de Mobilidade na seguradora.

O produto conta com coberturas para bicicletas urbanas, fixas, roads e mountain bikes convencionais ou elétricas, novas e usadas, que garantem danos acidentais; furtos ou roubos; subtração durante a pedalada e nos locais em que o segurado resida ou esteja hospedado, além dos locais de guarda (estacionamento/bicicletários) ou destinados a manutenção (bike shops ou oficinas); reposição via voucher em parceria com o Bike Point; reembolso de despesas com translado e com remoção da bicicleta em caso de acidentes (limitado a 10% do valor da bicicleta) e danos elétricos (curto-circuito) em caso de bikes elétricas. As contratações estão disponíveis para todo o tipo de bicicleta (convencional ou elétrica) com valor de reposição a partir de R$ 1.000,00 até R$ 5.000,00.

De acordo com Fujita, o objetivo da SURA é “entregar ao corretor e cliente um seguro que caiba no bolso e ainda sim, com proteção completa para qualquer lugar do Brasil”. Pensando no consumidor conectado, a solução pode ser contratada de forma digital, além da subscrição simplificada, possibilidade de parcelamento e desconto para pagamentos à vista.

Segundo o executivo, no primeiro semestre deste ano, as vendas de bicicletas ainda seguem em alta, recém impulsionadas pela alta nos valores dos combustíveis, em que as pessoas estão buscando novas alternativas de locomoção. “Buscamos aumentar a eficiência do atendimento, oferecendo mais acessibilidade e flexibilidade ao cliente”, comenta.

N.F.

Revista Apólice