Segurados da Sabemi contam com assistência 24 horas para pets

De olho na presença cada mais frequente de animais de estimação no ambiente doméstico, a Sabemi oferece, desde o ano passado, três modalidades de assistência pet para quem contrata um seguro contra acidentes pessoais – Assistência Pet Top, Assistência Pet Plus e Assistência Pet. Além da comodidade de contar com um suporte 24 horas por dia para qualquer emergência, os pacotes incluem, entre outros serviços, envio de ração, transporte, atendimento veterinário de urgência, aplicação de vacinas, hospedagem e funeral do animalzinho, bem como um clube de vantagens com descontos exclusivos na compra de produtos em redes de lojas credenciadas.

Em todo o Brasil, já são mais de trinta mil pets protegidos pela companhia. “Nossa missão é cuidar do nosso segurado e de tudo o que é importante para ele, inclusive dos animais domésticos que, muitas vezes, são tratados como membros da família”, Rodrigo Pecoraro, diretor Executivo de Seguros da empresa.

De acordo com o Instituto Pet Brasil, há mais de 149,6 milhões de pets no país, quase um para cada habitante (conforme dados de 2020, a população brasileira é de 212,6 milhões de pessoas). Estimativas recentes do Instituto mostram que a população de pets é formada por 58,1 milhões de cães, 41 milhões de aves ornamentais e 27,1 milhões de gatos – peixes ornamentais ocupam o quarto lugar na preferência dos brasileiros (20,8 milhões), seguidos pelos répteis e pequenos mamíferos que somam cerca de 2,5 milhões. Quem tem pet em casa sabe que, para além de todos os benefícios que eles trazem, existe um investimento importante na manutenção do seu bem-estar. “É justamente aí que entram as assistências, cobrindo despesas recorrentes do cuidado com os pets e trazendo um impacto positivo para o orçamento doméstico”, explica Pecoraro.

Ainda conforme o Instituto Pet Brasil, o investimento médio mensal para manter um cão em uma residência é de R$ 342,20. Já para os gatos o custo médio é de R$ 205,94. O Instituto aponta, também, que o custo médio mensal com um seguro que inclui assistência aos pets é, em média, R$ 50. Ao adotar um dos seguros da Sabemi com a cobertura Pet incluída, o segurado elimina este custo, pois não é cobrado nenhum valor adicional na prestação deste serviço.

N.F.

Revista Apólice