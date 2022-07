Seguradoras que investem em tecnologia registram crescimento de 40% em média

Empresas de seguros que investem em tecnologia para digitalizar processos e gerar inovação crescem mais rapidamente do que seus pares que ainda utilizam sistemas legados. Um levantamento realizado pela i4pro, junto à sua carteira de clientes que conta com aproximadamente 40 seguradoras brasileiras, mostrou que essas companhias registraram crescimento médio na ordem de 40% no primeiro trimestre do ano. No mesmo período, de acordo com dados da Síntese Mensal da Susep (Superintendência de Seguros Privados), o mercado supervisionado de seguros cresceu 15,4%, arrecadando um total de R$ 82,14 bilhões.

A digitalização do setor segue em ritmo acelerado, impulsionada pelo regulador e pelas próprias companhias na busca pela redução de despesas administrativas e melhoria das margens. Nesse cenário, empresas de tecnologia veem um nicho para prosperar. A i4pro, por exemplo, teve uma receita de R$ 69 milhões em 2021, com mais de 30 milhões de itens segurados na plataforma e R$ 9 bi de prêmio emitido. A empresa cresceu 140% no acumulado dos últimos cinco anos, com uma média de mais de 20% de crescimento ao ano.

Só no ramo de Petróleo, a plataforma da i4pro transacionou R$ 1,1 bilhão em prêmios de seguros em 2021, o que corresponde a um crescimento de 29,2% em relação a 2020. No relatório da Susep, o mesmo ramo apresentou um crescimento de 24,6% na comparação com o ano anterior.

No setor rural, a plataforma transacionou R$ 1,7 bilhão em prêmios, 46,3% mais que em 2020, enquanto o crescimento geral do segmento foi de 39,3%. Em prêmios de seguro de Vida em Grupo (Pessoas Coletivo), a companhia transacionou um valor 12,3% maior do registrado em 2020, contra 9,4% de crescimento geral no setor.

“As empresas do setor perceberam que soluções de tecnologia dão tração aos negócios e que empresas especializadas reduzem o time to market na implementação e migração de sistemas”, comenta Rafael Araújo, CEO da i4pro. “Atuamos como facilitadores e parceiros de nossos clientes. Aliamos tecnologia ao conhecimento do negócio, inovação e aos melhores talentos. Temos a expertise em seguros e criamos soluções ágeis, simplificadas e que atuam de ponta a ponta para todos os produtos e serviços do mercado segurador”.

N.F.

Revista Apólice