Santander Auto registra aumento na contratação do seguro para moto

A venda de seguro para motocicletas da Santander Auto teve um aumento de quase sete vezes, nos primeiros cinco meses de 2022 em comparação com o mesmo período do ano passado. A seguradora segue a tendência de alta do mercado, que, de janeiro a maio, registrou a produção de cerca de 570 mil motocicletas no Polo Industrial de Manaus, de acordo com a Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares).

O seguro para moto da companhia é destinado a um amplo leque de motocicletas, de baixa e alta cilindradas, disponível em três versões: completo; indenização integral por roubo, furto e incêndio; ou somente com cobertura para terceiros. “O nosso modelo de negócio é inovador e sem burocracia, dispondo de processos 100% online. O conceito one-click buy (compra em apenas um clique) permite ao cliente uma jornada simplificada e acessível. O vendedor precisa apenas do CPF, data de nascimento e telefone do condutor, marca, modelo e ano da motocicleta, unidade federativa do financiamento (quando houver) e o valor da compra”, explica Denis Ferro, CEO da Santander Auto.

Facilidades que democratizam o acesso ao seguro

Ao fazer a contratação da cobertura do seguro para a motocicleta, o cliente pode realizar o pagamento à vista ou pelo boleto, em até seis vezes sem juros ou até 10 vezes com juros. Se a aquisição da motocicleta foi feita por financiamento, outro benefício é a possibilidade de dividir o valor do seguro, pela mesma quantidade de parcelas do financiamento.

Além disso, a Santander Auto disponibiliza o plano plurianual, uma alternativa para que os clientes não fiquem sujeitos à variação dos preços que naturalmente ocorre no mercado a cada ano de renovação do seguro. O segurado pode escolher o período máximo de 3 anos, para evitar a inflação de preços.

“Somos uma insurtech que nasceu com a missão de tornar o seguro auto acessível para aquela parcela da população que não conta com esse tipo de proteção. Por isso, temos a maior aceitação do mercado tanto para perfil de veículo quanto para perfil de segurado e utilização da moto. Queremos ter soluções de seguro para cada perfil de cliente”, destaca Ferro.

Os seguros da empresa podem ser adquiridos nas mais de mais de 15 mil lojas de veículos, concessionárias e parceiros credenciados, em todo o território nacional.

N.F.

Revista Apólice