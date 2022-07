Rio de Janeiro recebe nova edição do Enconseg em setembro

Promovido pelo Sincor-RJ, a nova edição do Enconseg (Encontro de Corretores de Seguros) já tem data marcada para acontecer na capital carioca. No próximo dia 23 de setembro, o evento vai reunir instituições representantes do setor, grandes seguradoras e mais de 1.000 corretores de seguros de varejo do estado, no EXPO MAG.

Com o tema “Confiança no Futuro” e foco no debate sobre “Canal de Distribuição: a transformação no relacionamento com cliente e o comportamento do consumidor”, o objetivo do Enconseg é agregar conhecimento aos participantes e poder auxiliar o corretor na geração de novos negócios. A programação conta com painelistas e autoridades do Sincor-RJ, ANS, CNseg, Susep e Fenacor, de representantes das seguradoras SulAmérica, Bradesco Seguros, MAG Seguros e Porto, além de nomes reconhecidos no mercado como o economista, palestrante e apresentador Ricardo Amorim; o professor e escritor Leandro Karnal; a consultora, escritora e pensadora digital Martha Gabriel; e, também, Arthur Igreja, empresário, investidor anjo e professor.

A 8ª edição do Enconseg retoma suas atividades presenciais neste ano, e para manter a tradição, serão ainda realizados sorteios de prêmios. As inscrições para o evento estão abertas até 31 de agosto pelo site do evento.

N.F.

Revista Apólice