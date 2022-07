Rede Lojacorr divulga produção do segundo trimestre

Neste segundo trimestre de 2022, a Rede Lojacorr apresentou dados e indicadores de produção que auxiliam os colaboradores, corretores e demais parceiros a visualizarem melhor o desenvolvimento da empresa nos últimos meses de abril, maio e junho.

Trata-se de um relatório bastante intuitivo e detalhado, com infográficos, sobre a atuação da Lojacorr em todo o país e por Regionais. Ao todo, o trimestre alcançou R$ 85 milhões a mais em crescimento absoluto que o 2º trimestre de 2021. E fecha a soma de R$ 290 milhões em seguros, produtos financeiros e consórcio.

Um dos diferenciais desse levantamento está na divisão de levantamento de indicadores entre o ‘crescimento absoluto’, em que soma-se a produção total geral e o ‘crescimento real’ em que desconsidera o reajuste das seguradoras. De acordo com o head Comercial da Rede, Paolo Bonazzi, trazer esse dado é fundamental. “Devido ao reajuste de prêmio por parte das seguradoras, é importantíssimo que estejamos olhando sempre qual é o nosso crescimento desconsiderando esse aumento. Com isso, podemos ver um crescimento real em relação ao mesmo período do ano anterior”, diz. No geral, analisando os números absolutos, houve um aumento de 41,61% e o crescimento real de 23,58% em relação ao fechamento do mesmo período do ano passado.

Para Luiz Longobardi Junior, diretor de Mercado e Operações da Lojacorr, a Rede está se adaptando à realidade e às necessidades dos corretores. “Acreditamos no desenvolvimento de cada corretor parceiro. Nosso trabalho é proporcionar a eles todas as ferramentas necessárias para que possam atuar com mais facilidade, suporte e garantia de operação. Esses números são resultados de um trabalho em conjunto e que demonstram o crescimento de todos os ramos. É um trabalho colaborativo e que reflete a qualidade de atendimento de todas as unidades e regionais, em parceria com as seguradoras e consórcios. Juntos fortalecemos todo o ecossistema do mercado segurador”, afirma.

N.F.

Revista Apólice