Rede Gboex oferece vantagens com foco no mês de férias

O Gboex selecionou estabelecimentos com vantagens pela Rede de Convênios para o mês que marca as férias de inverno. Os benefícios possibilitam descontos aos associados, seja para lazer, viagens ou para estudar.

Para aluguel de veículos, os clientes têm 10% de desconto com a Movida. Com locadoras localizadas em todo o país, a empresa garante o abatimento no valor também para corretores parceiros. Para aproveitar o período com lazer, o site da parceria dispõe de valores diferenciados para o ingresso de associados em parques como, por exemplo, Thermas dos Laranjais (SP), Hopi Hari (SP), Parque da Mônica (SP), Cidade das Abelhas (SP), Beto Carrero World (SC) e Oceanic (SC), além do Playland, localizado em shoppings.

Se o objetivo for aproveitar o tempo livre e ampliar conhecimentos, com a Cedin, de Belo Horizonte, o desconto é de 35% na contratação de cursos de pós-graduação, 50% para graduações e 30% para cursos de extensão.

A Rede de Convênios Gboex agrega mais de 6 mil opções em produtos e serviços, e as conveniências abrangem estabelecimentos localizados em diferentes regiões do país ou com a possibilidade de compra online. São diferentes setores de atuação: varejo, educação, saúde e lazer, entre outros. O serviço tem mais de 50 anos e é gratuito para clientes, dependentes e corretores. Para saber mais, acesse o link ou faça o download do aplicativo Gboex Integra, compatível com os sistemas Android e iOS.

