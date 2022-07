Foi inaugurada na tarde de terça-feira, 12/07, em São Pedro da Aldeia, a VendySeguros, uma corretora de planos de saúde da Região dos Lagos e, localmente, a única plataforma autorizada de vendas da Qualicorp.

A VendySeguros tem como principais diferenciais a valorização dos corretores regionais, um programa de capacitação de novos vendedores por meio da Escola Social de Vendas e sólida expertise na gestão de riscos, o que traz inúmeros benefícios não só para o produtor (parceiro de vendas), mas, também, para as operadoras de planos de saúde e administradoras de benefícios que percebem uma venda especializada e de melhor qualidade, ressalta Douglas Trindade, fundador e CEO da empresa.

Banhada pela maior laguna hipersalina do mundo, São Pedro da Aldeia foi escolhida para receber a sede da VendySeguros pelo seu enorme potencial de negócios e empreendedorismo na Região dos Lagos que hoje conta com Polo Industrial, Polo Logístico, Polo Automotivo e inúmeras empresas instaladas de pequeno e grande portes, fazendo daquela cidade uma das mais importantes regiões das Baixadas Litorâneas no Estado do Rio de Janeiro.

O evento contou com a participação de várias autoridades municipais, diversos empresários, líderes de entidades representativas como a ACIASPA – Associação Comercial, Industrial e Agrícola de São Pedro da Aldeia e outras. Além disso, a inauguração contou com a participação especial do Diretor Nacional de Vendas da Qualicorp, Alessandro Courbassier, que comandou os trabalhos que marcaram de vez a presença da maior administradora de benefícios do Brasil na Região dos Lagos.

K.L.

Revista Apólice