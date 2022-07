Qualicorp disponibiliza 1º Relatório de Sustentabilidade

A Qualicorp disponibilizou o seu primeiro Relatório de Sustentabilidade. Inspirado nas diretrizes da GRI (Global Reporting Initiative) e nos princípios de relato integrado do IIRC (International Integrated Reporting Council), o documento detalha o desempenho financeiro da empresa em 2021, as ações relacionadas às pessoas, sua atenção à comunidade e o amadurecimento da sua agenda estratégica de sustentabilidade. Os dados e indicadores foram auditados pela E&Y.

“Com fundamentos sólidos e seguindo nossa estratégia de crescimento de longo prazo, continuaremos a transformação da companhia em uma plataforma multiprodutos e multicanais”, destacou a empresa em comunicado enviado aos investidores. “Tudo isso com atenção à saúde de qualidade, com olhar atento ao mercado e ao impacto que somos capazes de gerar no mundo e na vida de cada brasileiro ou brasileira. Nossas ações prosseguirão nessa direção: com firmeza para atingir nossas metas e respeito aos princípios corretos de governança e de valorização humana.”

O Relatório de Sustentabilidade de 2021 da Qualicorp está disponível na íntegra neste link.

N.F.

