Prudential do Brasil expande parceria com o Itaú

A Prudential do Brasil está expandindo a parceria com a Itaú Corretora de Seguros, iniciada em 2018, com a venda de produtos do segmento de vida individual para os clientes Personnalité. O acordo, ampliado em 2019 para os clientes Uniclass, prevê agora que o banco passe a comercializar as proteções individuais para o segmento de varejo e os seguros de vida em grupo para os clientes empresariais. O aumento da parceria faz parte da estratégia Prudential Proteção para Todos, cujo objetivo é fomentar a cultura do seguro de vida, levando proteção financeira a famílias de todas as regiões do país.

“Estamos muito felizes com a evolução e o fortalecimento da parceria. É um movimento que reforça o nosso propósito de expandir o acesso aos nossos produtos de proteção financeira, oferecendo propostas personalizadas e diferenciadas a cada vez mais brasileiros”, afirma a vice-presidente de Parcerias Estratégicas Multicanais da seguradora, Patricia Freitas.

A parceria com a Itaú Corretora de Seguros é um negócio estratégico para a Prudential do Brasil, alinhado à proposta de planejamento financeiro personalizada oferecida pela seguradora em seus 24 anos de atuação no país. Assim como a seguradora, o banco aposta em uma venda consultiva, com um time de especialistas, apto a explicar aos clientes a importância do seguro de vida e a montar proteções sob medida para cada pessoa e sua família.

“A partir de agora, com a chegada da Prudential ao segmento de varejo do Itaú, temos a possibilidade de levar proteção à cerca de 18 milhões de pessoas. Sem falar nos produtos voltados para empresas que desejam oferecer proteção financeira aos seus colaboradores, aumentando o conhecimento sobre um dos mecanismos mais importantes para o planejamento das finanças e a segurança das famílias”, complementa o diretor de Negócios da seguradora, Rui Marques.

Seguro de vida e retenção de talentos

O seguro de vida em grupo é um produto voltado para as empresas que desejam oferecer proteção financeira aos seus colaboradores como um benefício. Com a pandemia de Covid-19, o seguro de vida passou a ser mais reconhecido pelas empresas e pelas pessoas como um mecanismo de proteção importante para famílias e uma estratégia relevante do setor de Recursos Humanos para a retenção de talentos.

“Um dos efeitos da pandemia foi provocar um debate sobre o bem-estar dos funcionários dentro das empresas. Desde então, estamos observando que o seguro de vida em grupo é um benefício que tem sido cada vez mais utilizado pelas companhias para reconhecer e valorizar seus melhores talentos. O produto tem desempenhado um papel essencial na atração e retenção de profissionais”, comenta Patricia.

N.F.

Revista Apólice