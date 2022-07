Programa de Fidelidade ENS+ amplia capacitação dos corretores

O incentivo à educação continuada é uma das premissas que pautam a atuação da ENS (Escola de Negócios e Seguros), em sua missão de promover a formação e capacitação dos profissionais do setor de seguros.

Com esse objetivo, a instituição mantém, em parceria com os Sincors (Sindicatos dos Corretores de Seguros), o Programa de Fidelidade ENS+. A iniciativa é voltada para corretores sindicalizados, que podem acumular pontos e trocá-los por descontos nos cursos da Escola. Assim, ao investir no Sincor, o corretor investe também na própria educação.

Como funciona?

Sendo associado do Sincor parceiro, o corretor já garante 20% de abatimento no valor de cursos. Além disso, a cada R$ 1 investido junto ao Sincor, o corretor ganha 1 ponto no ENS+. Esses pontos podem ser utilizados para reduzir em até 10% o valor do curso escolhido. É possível obter, ainda, até 10% de desconto extra caso o pagamento seja à vista, via boleto bancário.

Outra vantagem é que os benefícios podem ser transferidos para terceiros, o que permite que os associados contemplem amigos e familiares com os descontos. As condições são válidas para todos os cursos da Escola, exceto Treinamentos Internacionais. Mais informações sobre o programa estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice