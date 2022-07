Programa da CNseg apresenta os benefícios do seguro automóvel

A segunda edição do Programa Você + Seguro, no canal da CNseg, no YouTube, aborda os benefícios do seguro automóvel, que além de proteger contra roubo, furto, acidentes e eventos naturais, também pode oferecer serviços assistenciais, tais como reboque, troca de pneus e chaveiro.

O produto também pode contar com coberturas adicionais para reparo de retrovisores, vidros, pequenos danos e até mesmo oferecer um motorista, caso o segurado esteja impossibilitado de dirigir.

E, além do seguro tradicional, muitas seguradoras já oferecem soluções de assinatura mensal de veículos e de pay per use, em que o segurado paga por quilômetro rodado. O programa alerta, porém, para a necessidade de só se fechar negócio com empresas autorizadas pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), para não correr o risco de contratar o produto de uma associação disfarçada de seguradora.

O programa ‘Você + Seguro!’ tem o objetivo de explicar à sociedade os benefícios dos seguros para pessoas físicas. A série educativa é uma produção da Confederação Nacional das Seguradoras publicada uma vez por semana. Ao todo, serão 13 episódios. É possível assistir ao programa na íntegra neste link.

