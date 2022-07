O presidente da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), Edson Franco, é convidado especial do tradicional almoço do CVG-SP (Clube Vida em Grupo São Paulo), que será realizado no dia 9 de agosto, às 12h, no Terraço Itália. Na ocasião, ele apresentará palestra sobre o tema “Seguro de Vida: Impactos da pandemia e a necessidade de proteção”.

Trajetória profissional

Atual presidente da FenaPrevi (gestão 2022-2025), entidade que já presidiu no triênio 2016-2019, Edson Franco tem mais de 25 anos de experiência em Seguros e Previdência Privada e em Instituições Financeiras.

Atualmente o executivo é CEO da Zurich Brasil. Franco é graduado em Administração de Empresas pela FASP e possui MBA (CEAG) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo. Durante sua gestão de 10 anos no Grupo Zurich, o executivo também foi CEO da Zurich-Santander Brasil e CEO Regional da América Latina para Vida.

Antes de trabalhar para a Zurich, atuou no ABN Amro Real Bank (CTO e Diretor de Vida e Previdência da Real Seguros); Tokio Marine (CEO da Real-Tokio Marine Vida e Previdência) e Banco Santander Brasil.

Franco foi presidente da ABCSI (Associação Brasileira de Companhias de Seguros Internacionais), entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2022. É membro do comitê gestor e do comitê consultivo da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras).

