Pottencial amplia portfólio e lança seguro Riscos Nomeados

Oferecer soluções completas que atendam às necessidades principais dos clientes é o objetivo da Pottencial, que acaba de anunciar o lançamento de mais um produto: o seguro Riscos Nomeados. De acordo com o head de Produtos Patrimoniais da companhia, Paulo Marchezine, a finalidade do seguro é proteger o patrimônio e os negócios dessas empresas, resguardando-as dos diversos riscos aos quais estão expostas diariamente. “Trata-se de um seguro feito sob medida a partir dos riscos inerentes às atividades de empresas de médio e grande porte. Com base na identificação dos riscos, são nomeadas as coberturas a serem contratadas, ou seja, o cliente tem a oportunidade de selecionar somente as coberturas que, de fato, julgar relevantes para o negócio”, esclarece.

Paulo Marchezine

Entre as principais vantagens do seguro, Marchezine destaca a abrangência da cobertura básica, que, em casos de incêndios, também prevê despesas com demolição e desentulho; combate ao incêndio; instalação em novo local e até as despesas com registros de documentos e honorários de peritos. “Além da amplitude da cobertura básica, que de básica só tem o nome, é um seguro que, assim como todos os outros produtos, pode ser contratado rapidamente e de forma simples”. Nos bens cobertos estão amparados ainda aquecedor solar e painéis/placas solares e/ou fotovoltaicas, desde que façam parte da edificação e estejam devidamente instalados e fixados na estrutura do imóvel.

No que diz respeito aos benefícios adicionais, o executivo ressalta outro benefício comercializado no Pottencial Riscos Nomeados: a cobertura Lucros Cessantes, que garante indenização pelos prejuízos resultantes da interrupção ou perturbação na execução de negócios conduzidos no local do risco, em consequência da realização de eventos previstos, desde que os bens cobertos venham a ser danificados ou destruídos por esses mesmos eventos. As coberturas adicionais também contemplam danos elétricos, desmoronamentos, quebra de máquinas, alagamento, vendaval, fumaça, responsabilidade civil, entre outros.

Contar com um time altamente capacitado e corretores parceiros especializados em grandes empresas proporciona à Pottencial a tranquilidade e o respaldo necessários para ofertar ao mercado um produto completo e altamente competitivo, na visão de Marchezine. “Estamos sempre muito atentos às oportunidades de mercado e às necessidades dos nossos clientes. Queremos que eles encontrem em um só lugar todas as soluções para o bom desempenho de seus negócios. Tudo isso com um atendimento diferenciado, ágil e um processo verdadeiramente desburocratizado”, pontua.

