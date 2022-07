Porto disponibiliza novos benefícios no seguro viagem

Após dois anos de espera, com o crescimento dos índices de vacinação contra a Covid-19 no Brasil e no mundo, as restrições sanitárias foram diminuindo e a retomada do turismo ganhou mais força. As pessoas voltaram a colocar em prática uma das prioridades estabelecidas durante o período de isolamento: viajar mais.

Como reflexo deste comportamento, a ferramenta Google Trends demonstra que, na comparação entre o mês de abril de 2022 versus abril de 2021, as pesquisas pelo termo “seguro viagem” no buscador, cresceram 382% no Brasil, apresentando uma preocupação dos passageiros por viagens mais seguras.

Com o objetivo de proporcionar uma viagem segura e mais tranquila aos clientes, a Porto Seguros anunciou que o seguro viagem conta novidades que atendem as necessidades dos viajantes, além das proteções já oferecidas para o período de viagem. As vantagens incluem tanto uma estadia para o animal de estimação do segurado, quanto o aluguel de malas. Os benefícios são resultado de parcerias da Porto com a DogHero e com a Rent a Bag.

Os viajantes que são donos de pets terão a tranquilidade de poder contar com os serviços da DogHero, que é uma plataforma que conecta pessoas a uma grande rede de cuidadores em todo o Brasil. Quem contratar o seguro viagem ganha o desconto de 10% na hospedagem domiciliar do seu bichinho pela DogHero, em locações no valor mínimo de R$200 na plataforma. A condição é válida por um ano, a partir do início da vigência do seguro e pode ser usado até 10 vezes, em todo o território nacional.

Além disso, para quem prefere economizar espaço dentro de casa e ter mais praticidade no dia a dia, têm 20% de desconto na Rent a Bag, empresa que trabalha com aluguel de malas de diversos tamanhos e para as mais variadas ocasiões. Inclusive para os amantes de vinho é possível usar esse desconto no aluguel de malas de vinho para aqueles que pretendem carregar as garrafas de forma segura. A condição é válida por um ano a partir da vigência do plano e está disponível nas regiões metropolitanas das cidades de São Paulo e Vitória.

“A seguradora está atenta às necessidades dos clientes e vem trabalhando para tornar seu seguro viagem o produto mais completo do mercado. As parcerias com a DogHero e Rent a Bag reforçam esse olhar para as necessidades mais diversas que o viajante pode ter antes de embarcar. Com isso, queremos que o nosso cliente se sinta motivado, e tenha sempre mais liberdade e opções para tornar sua viagem uma experiência inesquecível”, destacou o diretor de Vida e Previdência da Porto, Carlos Eduardo Gondim.

O seguro-viagem da Porto tem 25 coberturas para destinos nacionais e internacionais, como danos ou extravio de bagagem, pagamentos de despesas com dentista e remédios, assistência médica integral no mundo todo e muito mais. Além disso, o seguro cobre qualquer situação emergencial em saúde, decorrente ou não de doenças preexistentes, inclusive para acionamentos de Covid-19.

N.F.

Revista Apólice