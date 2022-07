Porto abre vagas para atuar com Inteligência Artificial 

A Porto, uma das maiores empresas do País e que conta com um ecossistema de soluções de serviços de proteção para os consumidores, acaba de anunciar a abertura de novas vagas na Diretoria de Dados e Serviços Analíticos, mais especificamente na Gerência de Ciência de Dados. As oportunidades são para Cientistas de Dados e Engenheiros de Machine Learning, em São Paulo, com possibilidade de atuação em modelo híbrido ou home office full. As inscrições devem ser feitas na página “Trabalhe Conosco” da Porto.

Para participar, os candidatos devem ter ensino superior completo em Estatística, Ciência da Computação, Engenharia, Matemática ou carreiras correlatas e domínio do idioma inglês (leitura). Ainda entre os pré-requisitos, para a posição de cientista de dados, é preciso ter experiência comprovada no desenvolvimento e aplicação de modelos de machine learning e deep learning e conhecimento de Python. Para a vaga de engenheiro de machine learning, além de Python, é necessário experiência comprovada na construção de pipe line de dados e na implementação de modelos (MLOps).

A gerência de Ciência de Dados é um centro de excelência dentro da Porto, responsável por liderar o uso de dados e a aplicação de soluções de Inteligência Artificial para resolver uma diversidade de problemas de negócios. Dentre as principais aplicações estão: detecção de fraudes, cobrança, people analytics, otimização de campanhas, projeção de demanda, otimização de recursos, detecção de anomalias, subscrição, entre outras.

A Porto oferece benefícios como auxílio creche ou babá, participação nos lucros, previdência privada, bolsa de estudos, cursos de idiomas, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação e refeição (flexíveis), Gympass, entre outros.