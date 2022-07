Planos odontológicos crescem e geram oportunidades de negócios

EXCLUSIVO – A população está mais consciente em relação à saúde bucal. Segundo dados da Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB) nº 70, desenvolvida pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), no período de 12 meses, encerrados em abril de 2022, houve um acréscimo de 2,3 milhões de beneficiários (alta de 8,8%) nos planos odontológicos.

“Entre tantos fatores, podemos citar como principais motivos para o crescimento do segmento o esforço de venda das operadoras, valendo-se de meios digitais; o retorno das atividades presenciais, pois o isolamento inibia a atuação de corretores; o valor da mensalidade, que coloca os planos odontológicos ao alcance das pessoas e das empresas, especialmente as pequenas e médias”, diz José Cechin, superintendente executivo do IESS.

De acordo com o estudo do IESS, houve crescimento em todos os tipos de contratações no período de um ano. No entanto, a maior alta em termos percentuais ocorreu com a modalidade individual ou familiar (11%), que registrou um acréscimo de 511 mil vínculos. Para Paula Toguchi, Diretora de Produtos da MetLife Brasil, além do aumento com o cuidado da saúde bucal observado historicamente, houve uma situação de redução de empregos formais ou com registros CLT, o que levou as pessoas a adquirirem planos odontológicos individuais. “O preço do plano odontológico individual frente ao que ele entrega também contribuiu enormemente com essa expansão de beneficiários”.

Na Amil Dental, no primeiro trimestre de 2022 foram registradas 318.105 consultas e 2.202.204 procedimentos odontológicos realizados com cobertura pelo plano. A empresa acredita que esses números irão crescer através da parceria com a OdontoCompany. De acordo com Rodrigo Rocha, CEO da operadora, o aumento de oferta da rede credenciada qualificada, abrangente e resolutiva na percepção dos clientes pode ajudar na expansão da odontologia suplementar. “Em especial fora de grandes centros, como Rio e São Paulo, que concentram a maior parte dos dentistas do país. Nossos produtos têm abrangência nacional e o desafio é constante em ampliar e manter a rede de profissionais credenciados”.

Heitor Augusto, Diretor Comercial e Relacionamento da SulAmérica, acredita que o contexto que o mercado de saúde vive é favorável para a oferta de planos odontológicos. Para levar acesso a esse benefício para um número cada vez maior de pessoas, durante este mês de julho, de 7 a 31, os produtos da linha Odonto Individual da seguradora contam com descontos de 20% para novas contratações nas modalidades anuais. O desconto é válido para vendas diretas no site ou por meio dos corretores. “O corretor é o verdadeiro consultor do cliente. Sendo assim, o setor deve trabalhar em um plano de comunicação que vise evidenciar a importância da saúde bucal para a saúde geral, contribuindo para que a população tenha uma condição de saúde bucal cada vez melhor e auxiliando a fomentar os negócios dos corretores parceiros”.

Nicole Fraga

Revista Apólice