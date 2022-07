Parceiras do CSP-MG apresentam serviços e novidades

Na última terça-feira, 19 de julho, o CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) promoveu o VI Workshop Conhecer para Proteger, com a participação das beneméritas Abdalla e Landulfo Advogados, Phoenix Minas Assessoria e Consultoria de Seguros, Mapfre e SindSeg MG/GO/MT/DF. O diretor do Clube e consultor, Maurício Tadeu Barros Morais, realizou a abertura e a mediação do evento.

O sócio-diretor do escritório Abdalla e Landulfo Advogados, Landulfo de Oliveira Júnior, apresentou a estrutura organizacional da empresa, que foi fundada em 1990 e possui unidades em Belo Horizonte e São Paulo. “Atuamos nas áreas do contencioso, consultivo e estratégico. Um dos nossos diferenciais é o investimento constante em tecnologia e a gestão profissionalizada, o que garante resultados mais assertivos aos nossos clientes, entre os quais se encontram os maiores bancos e seguradoras do Brasil”.

Geraldo Andrade, gestor da Phoenix Minas, afirmou que a missão da sua assessoria é gerar valor ao corretor por meio da prestação de serviços com agilidade no retorno das demandas. “Apoiamos nossos parceiros para que possam desenvolver seus negócios. Oferecemos também consultoria técnica e comercial completa, por meio de equipe especializada”, acrescentou. O executivo destacou que a Phoenix possui uma área voltada para Benefícios, que é coordenada pela consultora especialista em Vida, Rosaria Castro. Ela participou da apresentação por meio remoto.

Cláudia Suarez, especialista em Vida, Capitalização e Previdência da Mapfre, falou sobre as vantagens do Programa Cuidando de Você, que oferece acesso a serviços de saúde (consultas e exames laboratoriais) e ainda garante descontos em medicamentos. O programa é ofertado aos clientes que adquirem o produto Vida Individual MultiFlex.

Segundo ela, ainda no Vida Individual MultiFlex, foram incorporados benefícios que atendem a diferentes públicos, como a Assistência Educacional aos Filhos, Check Up Lar e Assistência Nutricional. “Cerca de 70% da população não possui plano de saúde. As soluções que a companhia traz abrem um leque de oportunidades para o corretor fazer negócios. É possível ofertar ao cliente não só o seguro de vida, mas os serviços de saúde que podem ser utilizados por toda família do segurado”.

A presidente da Comissão de Benefícios do SindSeg MG/GO/MT/DF, Juliana Queiroz, falou sobre o papel da entidade. “Além de representar os legítimos interesses das nossas associadas e do mercado, realizamos, com esforço e dedicação, o trabalho de aculturamento da sociedade sobre a importância do seguro por meio de diversas ações e programas, como o Seguro na Escola, Ciclo de Palestras, Trânsito + Seguro. Todos buscam propagar e fortalecer a cultura do seguro”.

A executiva também apresentou as comissões que fazem parte do Sindicato e são responsáveis pela assessoria e orientação técnica à diretoria e pelo trabalho e promoção de atividades relativas a diferentes áreas do seguro.

Além dos corretores de seguros, convidados e executivos de seguradoras, o evento do CSP-MG foi prestigiado pelo diretor do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), professor Ivan Santana Ernandes. Os convidados presentes ao VI Workshop participaram do sorteio de brindes, oferecidos pelas beneméritas. O evento está disponível no canal do CSP-MG no YouTube.

N.F.

Revista Apólice