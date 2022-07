Mulheres terão descontos de 25% na contratação do seguro de vida da Porto

Representando 80% das decisões de consumo, segundo estudo da Harvard Business Review, as mulheres são também as mais propensas a usar seus rendimentos para adquirir bens e serviços que melhoram o bem-estar da família. Com essa representatividade, a melhor forma de reconhecer sua importância é através de um produto que valorize sua vida. E é o que a Porto irá fazer este mês. Até o dia 10 de agosto, as mulheres terão desconto na contratação dos seguros Vida Individual Anual e Vida do Seu Jeito.

“Independentemente do perfil da mulher e da sua rotina, é importante que ela se preserve, pensando não apenas em si mesma, mas nas pessoas que muitas vezes, vão depender do bem-estar dela para que também tenham uma vida saudável. É nesta linha que a Porto vem para facilitar a contratação do seguro de vida para ela”, destacou Lucimara Santos, gerente comercial de Vida e Previdência da seguradora.

A ação vem em um momento de atenção, quando muitas mulheres ainda encontram desafios para se dividir em suas tarefas, cuidando não apenas da sua vida profissional, mas zelando pela casa, e de todos que vivem ou dependem dela.

As mulheres brasileiras encontraram, nos últimos dois anos, um desafio de grandes proporções. A pandemia escancarou a sobrecarga de quem precisava ser, ao mesmo tempo, mãe, filha, esposa e profissional durante as 24 horas do dia.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostragens de Domicílios (PNAD), quatro em cada 10 lares são chefiados por mulheres. Isso significa que, em quase metade dos lares brasileiros, a mulher é responsável por manter aquela residência e o bem-estar de quem nela vive. Além disso, as estatísticas de gênero reunidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) em 2018 já evidenciavam que as mulheres do país dedicavam 73% mais horas do que homens aos cuidados e/ou afazeres domésticos.

Por isso mesmo, quando se observa a pluralidade do perfil das mulheres no país, não há como gerar um único diagnóstico sobre qual a melhor forma de se cuidar. No entanto, os dados permitem dizer que a autopreservação da mulher brasileira continua sendo fundamental se pensar que sua saúde, ou a falta dela, impacta diretamente na vida de outras pessoas de idades e gêneros muito diferentes.

É nesta linha que a Porto Seguro Vida do Seu Jeito traz uma solução pensada para atender aos perfis mais variados da mulher brasileira, permitindo que ela escolha a melhor forma de preservar seu bem-estar. Em seu escopo, há coberturas para doenças graves, invalidez por acidente; acidente ou doença que afaste do trabalho; reembolso para despesas médicas e hospitalares; e antecipação do pagamento, em caso de doença terminal, por exemplo.

Além disso, há coberturas para morte acidental e invalidez. O seguro Vida Individual, que está dentro do pacote Vida do Seu Jeito, oferece a cobertura DIT (Diária por Incapacidade Temporária), que possibilita o pagamento de até 365 diárias, compatíveis com sua renda, caso a mulher fique afastada de sua atividade profissional.

