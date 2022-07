O Banco Modal, por meio de sua vertical de serviços financeiros Modal as a Service (MaaS), acaba de anunciar uma parceria com a startup de logística Bee Delivery, que conecta empresas a entregadores. Esse é um importante passo na consolidação da vertical como um ecossistema completo de soluções para os mais variados perfis de parceiros. No caso específico da Bee, a startup de logística oferecerá aos seus clientes e colaboradores soluções de crédito, propiciando a modernização e expansão de negócios, e de seguros, ampliando a cobertura contra eventuais danos, entre outras opções existentes na plataforma.

A partir do segmento “como um serviço”, o Modal promove uma maior flexibilidade e mobilidade à Bee Delivery e aos seus demais parceiros, dos mais diversos setores da economia.

“Os nossos parceiros complementam sua ofertas com novas opções de serviços e se consolidam como hubs de negócios, levando ainda mais valor aos seus clientes. Funcionamos como um impulsionador de atividade econômica, garantindo mais dinamismo e possibilidades para os negócios”, afirma André Lauzana, sócio e membro do Comitê Executivo do Modal.

Vinculada a mais de 120 mil empresas e 500 mil motociclistas cadastrados em sua plataforma, a Bee Delivery permite que os clientes solicitem entregadores para realizar o transporte de seus produtos, dos mais diversos segmentos: remédios, roupas, objetos pessoais, alimentícios, etc.

“Por meio do Modal as a Service, nos posicionamos como interface desses benefícios. Enquanto o crédito vai permitir aos nossos clientes ampliar seu serviço de delivery, por exemplo, crescendo o espaço de cozinha ou de seu armazém, os seguros garantem a proteção necessária aos responsáveis pelas entregas, durante as viagens. Assim, movimentamos a economia e ajudamos a consolidar o setor de delivery no país”, avalia Thales Patreze, CEO da Bee Delivery.

Com uma média de 530 mil entregas por mês, a Bee Delivery está presente nos 26 estados e no Distrito Federal, com atuação em 140 cidades.

Miguel Alonso assume como diretor de crédito do Modal as a Service

Em franca expansão, a área de Crédito as a Service oferece a possibilidade de conectar as melhores casas e soluções em crédito disponíveis no mercado, utilizando toda a expertise e capacidade do banco. Pensando neste crescimento da vertical as a Service, o Modal anuncia ainda a chegada de Miguel Augusto Elias Alonso para atuar como novo diretor de crédito.

“Acredito que desenvolveremos e disponibilizaremos aos nossos clientes as melhores soluções em crédito e conquistaremos ainda mais nosso espaço neste mercado dinâmico, inovador e desafiador, nos posicionando como pivôs de crescimento econômico no país. Queremos efetivamente ser a alavanca que permitirá aos nossos clientes crescer seus negócios de forma segura, constante e ajustada a cada realidade dos respectivos ecossistemas”, afirma Miguel Augusto.

Com mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de produtos e serviços de crédito, financiamento ao consumo e meios de pagamento, Miguel acumula passagens por empresas como Cielo, Itaú-Unibanco, Citibank, Safra e CCF Brasil/ HSBC.

K.L.

Revista Apólice