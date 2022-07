MetLife e Itaú expandem parceria no segmento Empresas com seguro de vida

A MetLife e o Itaú Unibanco comemoram a marca de 40 mil famílias protegidas por meio dos seguros de vida MetLife Corporate, para grandes empresas, e PME Global, para pequenas e médias empresas. Comercializados desde janeiro deste ano pela instituição financeira, os produtos fazem parte de uma oferta customizada aos clientes por meio de 100 consultores de seguros do banco.

Especialista em produtos e serviços para empresas, a seguradora está atenta às oportunidades de comercialização de seguro de vida para pequenas, médias e grandes empresas. De acordo com o Sebrae, as pequenas empresas lideraram a geração de empregos em 2021; e, entre as médias e as grandes empresas, as dez primeiras atividades que mais geraram empregos responderam por 188,6 mil vagas. “A parceria entre as empresas, nesse segmento, começou em 2020, com o PME Flex. Ao longo destes mais de dois anos, temos trabalhado juntos para levar cada vez mais soluções customizadas e que atendam às demandas das pequenas, médias e grandes empresas, e a força de um parceiro como o Itaú Unibanco nos permite levar estes benefícios a um número cada vez maior de pessoas”, pontua Marcelo Tomei, diretor Comercial da MetLife Brasil.

O PME Global, uma das principais novidades, é indicado para empresas que tenham até 500 colaboradores. Um seguro simples e de fácil manutenção, ideal para negócios que estão em crescimento e que precisam focar em seu desenvolvimento. Além do MetLife Corporate, solução direcionada para empresas que tenham mais de 500 colaboradores, que oferece garantias e capitais diferenciados, adaptáveis aos cargos e aos salários do quadro funcional da empresa, e coberturas e assistências personalizáveis como, por exemplo, a Telemedicina Einstein Conecta.

“A parceria MetLife e Itaú Unibanco está em grande expansão e vem apresentando ótimos resultados. O PME Global e o MetLife Corporate fazem parte do nosso portfólio de soluções para as empresas clientes Itaú e reforçam o nosso compromisso de sempre destacar a importância do seguro de vida para o crescimento e o fortalecimento de todos os tipos de negócios”, ressalta Tomei.

