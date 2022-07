MetLife aposta em coworking para expansão no Sul

A MetLife acabou de mudar um de seus endereços para um espaço muito mais moderno e dinâmico. Agora, o escritório da seguradora e seus funcionários que atendem a cidade de Caxias do Sul e região ficam no espaço Colavoro Sanvitto Coworking. Objetivo é proporcionar mais conforto e uma experiência diferenciada com toda a comodidade e estrutura que um coworking oferece, como salas de reuniões, mini auditório, espaços de conveniência que estarão à disposição dos corretores e clientes.

A MetLife também está de olho nas expectativas de crescimento na região. Atualmente 30% do faturamento de planos odontológicos e seguros de vida da companhia vem da região Sul e, até o final deste ano, a intenção é aumentar essa participação. Entre as estratégias que serão adotadas para impulsionar o crescimento está o incentivo à formação de corretores e disponibilização de espaços, como este, para a concretização de negócios.

Com aproximadamente 550 mil habitantes, Caxias do Sul e as cidades do seu entorno são extremamente importantes para estratégia da companhia, conta Bruno Ciolli, diretor da Região Sul da empresa. “Com essa mudança, a MetLife reafirma a importância e sua presença na região, por isso buscamos esse novo espaço, confortável e com personalidade, para proporcionar aos nossos parceiros corretores e clientes um local propício para prestarmos um atendimento cada vez melhor”, destaca. Localizado na região central da cidade, com fácil acesso, restaurante e estacionamento no local, e em um prédio tombado, o Coworking Colavouro recebe uma média de 200 pessoas diariamente e é considerado um dos principais espaços da cidade.

