Mercado de seguros garante presença na segunda edição do CONGRECOR

Focando no corretor de seguros, a segunda edição do CONGRECOR (Congresso Regional Centro-Oeste e Minas dos Corretores de Seguros) acontece entre 11 e 12 de agosto na Pousada do Rio Quente, em Caldas Novas, Goiás. O evento visa debater quais são os principais desafios da categoria nos próximos anos e o que se espera desses profissionais. Diversas empresas e entidades do mercado segurador já confirmaram presença na feira.

Uma delas é a HDI Seguros. A seguradora terá uma sala de negócios exclusiva durante o 2º dia do evento, 12 de agosto, onde apresentará painéis sobre produtos e estratégias de mercado, além de disponibilizar um ambiente de quick massage (massagem rápida) para todos os participantes. Das 10h30 às 11 horas, a diretora de Auto HDI, Carla Oliveira, falará sobre o tema ”Como os produtos Auto HDI podem ajudar os corretores a fazerem mais negócios”. Das 11h30 às 12 horas, o diretor Regional de Minas Gerais da companhia, Ângelo Vargas, falará sobre ”Diversificação: estratégias e novidades de produtos”.

Outra empresa que estará presente no evento é a MAG Seguros. A companhia também é uma das parceiras do evento, e terá uma sala de negócios exclusiva no segundo dia do Congresso. Nesse ambiente, serão discutidos os seguintes temas:

Ferramentas digitais para alavancar o seu negócio; Oportunidades de negócios para o corretor ampliar a carteira para todos os públicos; Corretor do futuro: Desafios e oportunidades para o profissional de seguros; Benefícios e incentivos para o corretor fomentar suas vendas; Pilar bem-estar: Expansão dos seus negócios com soluções financeiras para saúde; e, Importância de ser efetivo na comunicação e presente nas redes sociais.

A Liberty Seguros também marca presença no CONGRECOR e organizou várias discussões para os 1,3 mil participantes do evento. Durante toda a manhã do dia 12, a seguradora comandará vários painéis. O primeiro deles será ”Como ser mais eficiente através do uso das ferramentas digitais”, com enfoque para o trabalho dos corretores de seguros, que contam com diversas possibilidades em suas rotinas que podem facilitar o alcance dos resultados.

Também será realizado painel sobre o Liberty Affinity Worksite, programa da companhia, e outro sobre ”As perspectivas do mercado segurador”. Na programação da sala terá ainda um momento para um encontro regional e uma roda de conversa com os especialistas da companhia.

Outra grande empresa que confirmou presença no Congresso é a SulAmérica, que apresentará em sua Sala de Negócios um painel com o tema ”Como levar Saúde Integral para seus clientes em apenas um click”. Durante o debate, a seguradora vai apresentar planos sob medida para diversos tipos de clientes. Objetivo é mostrar soluções diferentes que podem ser usadas pelos corretores de seguros em seus negócios.

A Zurich também estará presente no CONGRECOR. A companhia apresentará painéis diversos sobre seguro de vida, relacionamento com clientes, desafios e oportunidades do setor. O público poderá conferir temas como ”A produtividade contemporânea e seus desafios”, com Rogério Gebin, diretor Comercial da Regional Minas Gerais e Centro-Oeste; ”Experiência do cliente”, com Luiz Gasperi; superintendente de Planejamento Comercial; e ”O que aprendemos sobre seguro de vida com a pandemia?”, com Douglas Silva, gerente Comercial e especialista em Vida e Previdência.

Cada painel da empresa será realizado duas vezes. O painel sobre produtividade poderá ser conferido às 8h30 e às 10h45. A experiência do cliente será discutida às 9h15 e às 11h30. Já o painel sobre seguro de vida, às 10h e às 12h15.

A Porto também terá uma sala de negócios exclusiva no dia 12. A companhia trará novidades para os participantes do evento, em especial sobre produtos e atuação no mercado.

Entre os temas dos painéis da seguradora, estão: ”Realizando sonhos e triplicando a comissão do automóvel comercializando Financiamento: cases de sucesso”; ”Atuando no presencial, no físico e no digital: o mundo digital”; ”Tendências de mercado”; ”Transformando relacionamentos em negócios rentáveis através do consórcio”; ”Porto Seguro Bank à serviço dos corretores na fidelização, diversificação e monetização”; e ”Fidelizando e monetizando seus relacionamentos através do cartão de crédito: boas práticas”.

Principal braço acadêmico do mercado de seguros, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) também estará presente no CONGRECOR no dia 12. A instituição irá apresentar quatro painéis. Os dois primeiros serão com a chefe de Departamento de Tecnologia da Susep, Valéria Chaves, sobre ”Planejamento estratégico para corretores”, às 8h30, e ”Vendendo seguros pelo Linkedin”, às 9h15.

Na sequência, às 10 horas, o diretor geral da Escola Tarcísio Godoy, apresentará o tema ”Novidades da parceria ENS e Corretores de Seguros”. O mesmo painel acontecerá também às 12h15. O professor André Perez falará sobre ”Capacitação dos assistentes técnicos das corretoras de seguros”, às 10h45 e às 11h30. É importante lembrar que estudantes da organização contam com desconto especial, de corretores associados, para participar da programação.

