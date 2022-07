MDS Brasil é a corretora de seguros oficial do Rock in Rio

Com uma estrutura que ocupa mais de 150 mil metros quadrados de área total do evento, o Rock in Rio Brasil 2022 se prepara para abrir os portões da Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro. E a MDS Brasil será uma das apoiadoras oficiais do evento.

Para garantir a segurança do festival, a companhia disponibilizará todo o seu know-how em realizar a corretagem de Responsabilidade Civil Eventos (RC Eventos), produto cujo foco é gerenciar e mitigar os riscos que envolvem as marcas organizadoras em caso de danos materiais, corporais ou morais involuntários a terceiros.

Conectados por meio do #MDSGO, pilar estratégico da empresa que engloba uma série de ações em prol da sociedade e da cultura e tem como objetivo incentivar iniciativas de arte, esporte e entretenimento como forma de unir as pessoas e promover uma evolução social, as marcas seguem em perfeita sintonia.

“Ser a corretora oficial do Rock in Rio Brasil 2022, o maior evento de música e entretenimento do mundo, é uma honra. Ambas as marcas nasceram na mesma

época, entre 1984 e 1985, e, portanto, pertencem a uma geração que partilha dos mesmos sonhos”, afirma Ariel Couto, CEO da MDS Brasil e Americas Regional Manager da Brokerslink. “No mundo dos negócios, a nossa história com este megaevento começou em 2015, na edição de 30 anos e, hoje, a retomada

dessa parceria evidencia a nossa experiência no segmento de gestão de riscos e reforça o desejo ainda vivo de promover a conexão entre pessoas de diferentes mundos e proporcionar experiências inesquecíveis aos nossos clientes e parceiros”, reitera o líder.

A edição 2022 do Rock in Rio Brasil chega para quebrar recordes e promete ser a melhor e maior de todos os tempos. Durante sete dias, o Parque Olímpico da Barra transforma-se na Cidade do Rock, com mais de 250 shows, 670 artistas e 500 horas de entretenimento.

Além de grandes shows nos palcos, haverá apresentações de dança, games, experiências imersivas, ritmos e culturas do Brasil e do mundo. E as vendas de ingressos já provam que a expectativa do público corresponde a toda a preparação: em setembro de 2021, 200 mil ingressos foram adquiridos no primeiro dia de vendas do Rock in Rio Card em menos de 1 hora e 28 minutos; já em abril deste ano, entradas para atrações como Justin Bieber, que se esgotaram em apenas 12 minutos, e ColdPlay, que se esgotaram em 27 minutos. O sucesso de vendas se deve à setlist expressiva, com nomes como IRON MAIDEN, Post Malone, Demi Lovato, Alok, Iza, Green Day, Billy Idol, Capital Inicial e muitos outros nomes consagrados na cena nacional e internacional.

Dados como esses deixam clara a importância de um plano de mitigação de ameaças. De acordo com Thiago Tristão, Vice-presidente de Riscos Corporativos da MDS Brasil e CEO da MDS Reinsurance Solutions, a análise e gerenciamento de risco é uma etapa fundamental para a subscrição de toda e qualquer apólice e, no caso do Rock in Rio, esse olhar analítico torna-se ainda mais imprescindível, uma vez que os contratempos e ameaças inerentes a um evento desse porte tendem a trazer prejuízos e consequências de altíssima magnitude. “O Seguro RC Eventos é um grande aliado para situações que fogem ao controle durante festivais, shows, feiras e outros e, por ser feito sob medida, auxilia de forma precisa na identificação, gestão, controle e minimização dos incidentes para que os shows e atrações sigam sem interrupções”, explica.

“Nós, da organização do Rock in Rio Brasil 2022, entendemos que a corretora oficial do evento deve ser uma empresa com estrutura sólida no mercado, com excelente reputação de marca e total capacidade de nos dar tranquilidade para entregarmos a maior e melhor edição de todos os tempos do festival com a segurança que é marca registrada do Rock in Rio. Está chegando o dia do reencontro”, afirma Luis Justo, CEO do Rock in Rio.

A MDS Brasil já tem em seu portfólio grandes realizações de entretenimento, tais como São Paulo Oktoberfest 2019, Baile da Vogue 2020, Baile de Máscaras MAC 2020, Rock in Rio 30 anos, Road Tour Experience, Jornada Mundial da Juventude, CONARH 2019, 19° Fórum Líder RH Brasil – América Latina e Prêmio Geração Glamour – Women of The Year.

No segmento esportivo, a marca se destaca pelo apoio a eventos como Disney Magic Run 2019, Jogos Olímpicos Rio 2016, AEP Golf Business CUP, Corrida OCP Jaraguá do Sul, Torneio Paineiras Tênis RP250, Camarote Maracanã, Camarote Benfica, Havan Liberty League of Legends, MolokaBRA Downwind e Circutio Vitória Ecobike.

Por fim, na seara sociocultural, a empresa contabiliza projetos em parceria com a Câmara Portuguesa de São Paulo e com a Câmara Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), além de iniciativas como o Reciprocidade junto à ONG Casa José Coltro, o apoio à Casa da Arquitetura e ao Museu do Vinho do Porto, o documentário Zuza Homem de Jazz e o livro Relíquias – Patrimônio Arquitetônico.

N.F.

Revista Apólice