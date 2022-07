Mapfre Brasil registra crescimento de 40,4% em prêmios no primeiro semestre

Compartilhar no

Compartilhar no

No balanço do 1º semestre deste ano em comparação ao mesmo período de 2021, a Mapfre Brasil registrou crescimento de 40,4% em prêmios emitidos. O volume atingido pela companhia no País totalizou 2,24 bilhões de euros, alavancado, principalmente, pela evolução dos negócios rurais, de Vida Risco e os seguros de automóveis, que cresceram 72,4%, 23,4% e 40,9%, respectivamente.

Em relação aos ramos, Seguros Gerais continua sendo o que mais volume de negócio proporciona à companhia, com 1,25 bilhões de euros (+53%), seguido pelo seguro de Vida, com prêmios de 669 milhões de euros (+21,4%) e Automóveis, que cresceu 40,9% e atingiu 312 milhões de euros.

“Os dados do Brasil comprovam, mais uma vez, que nosso modelo de negócio é sólido e, por isso, a companhia segue forte no País, mesmo diante de um cenário de desafios econômicos. Temos objetivos claros para seguir com precisão e sustentabilidade em nossos ramos de atividade”, comenta Fernando Pérez-Serrabona, CEO da Mapfre Brasil.

N.F.

Revista Apólice