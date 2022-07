Mapfre apresenta 7,3% de crescimento em prêmios no primeiro semestre

Em consonância com seu compromisso com a transparência, a Mapfre anunciou uma prévia de seu balanço global relativo ao primeiro semestre deste ano, com informações sobre prêmios por regiões e unidades de negócios. A companhia aumentou sua receita de prêmios em 7,3% de janeiro a junho deste ano em comparação ao mesmo período de 2021, com um volume de 12,5 bilhões de euros em todo o mundo. Já a receita de prêmios de seguros cresceu 8,5%, enquanto a Mapfre RE teve um aumento de 13,9%.

O Brasil teve participação significativa nos resultados da companhia, com cerca 40,4% de crescimento em prêmios, totalizando 2,24 bilhões de euros. “O avanço nos prêmios por região e unidade de negócios permite conhecer a evolução do principal indicador de negócios da companhia. Os dados revelam, portanto, como o nosso modelo de negócio é sólido, mesmo em circunstâncias desafiadoras como as que temos enfrentado neste ano. Com isso, os dados do Brasil comprovam, mais uma vez, porque a companhia segue forte no País, permanecendo como a segunda principal operação da empresa no mundo”, comenta Fernando Pérez-Serrabona, CEO da seguradora no Brasil.

Os dados completos sobre o balanço global da Mapfre no primeiro semestre de 2022 serão divulgados no dia 28 de julho.

N.F.

