Liberty Seguros apresenta novo Chief Risk and Compliance Officer

A Liberty Seguros anunciou Robson Petersen do Amaral como o novo Chief Risk and Compliance Officer da companhia. O executivo tem mais de 15 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais do setor de seguros, e se junta à organização vindo da AIG Seguros, na qual atuou como Risk Officer para América Latina e Caribe e Compliance Officer para o Brasil. Anteriormente, o executivo foi diretor Atuarial da Traveler Seguros Brasil.

Após consolidar sua carreira no mercado segurador, Amaral chega na Liberty Seguros com grande experiência e alinhamento com a cultura e propósito da empresa, e será responsável por liderar a equipe que desenvolve e mantém a Estrutura de Gestão de Riscos e Compliance da seguradora no Brasil.

“Agir com responsabilidade é um dos principais valores da Liberty globalmente. Por isso, meu maior objetivo é garantir que nossos negócios sejam conduzidos com transparência e comprometimento para continuar melhorando constantemente os processos de compliance da companhia e contribuir para uma estratégia pautada pela seriedade, respeito e ética”, diz Robson.

N.F.

