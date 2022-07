Korsa aposta em solução integrada para otimizar atendimento

Decifrando cada vez mais as demandas do mercado, a Korsa Seguros comemora o sucesso do Korsa 360°, criado em 2021 para otimizar a prestação dos serviços. A corretora, voltada para os setores de logística e transportes, investiu em soluções complementares, gerando uma expansão de seu faturamento. Com a ferramenta o cliente tem em um único interlocutor a possibilidade de contratar vários e importantes serviços, com redução de custos e HH (homem hora).

Para James Theodoro, presidente da Korsa, a proposta principal do projeto é trazer acesso a vários produtos e serviços que auxiliem seus clientes no crescimento de seu negócio, estando presente em todo o território nacional com uma estrutura de pronta resposta e inteligência logística, além de contar com uma Central de atendimento 24 horas que irá mobilizar os recursos disponíveis e necessários para qualquer imprevisto.

Entre os serviços oferecidos pelo programa estão: Seguros Corporativo, Gerenciamento de Riscos, Atendimento Emergencial Ambiental, Certificações, Prevenção e Combate a Incêndio, Gestão de Abastecimento e Meio Eletrônico de Pagamento frete e pedágio.

“O cliente pode comprar tudo ou nada, não há amarração de espécie alguma. Dependendo do “pacote” será possível ter acesso a diversas cortesias em vários serviços, com alto nível de serviço e com um único interlocutor.” afirma James.

