Justos amplia operação e chega ao interior de São Paulo

A expansão da Justos acompanha o mercado das insurtechs em que o Brasil vem crescendo. Segundo dados do estudo Latam Insurtech Journey, o país é líder na América Latina neste segmento, atingindo a marca de 32% de participação, que é representada por 129 insurtechs. O Brasil gera, atualmente, 57% do investimento total do setor no continente.

A startup, fundada pelo indiano Dhaval Chadha (CEO), pelo mexicano Jorge Soto (CTO) e pelo espanhol Antonio Molins, (Chief Scientist), expande e chega a todas as cidades do estado de São Paulo. A empresa surgiu com a união dos três sócios, que se conheceram no Vale do Silício e tiveram cargos de liderança na Classpass, Netflix e Airbnb e se graduaram em Harvard, Yale e MIT. Com uma experiência de mais de 25 anos no Vale do Silício, eles já levantaram mais de US$50 milhões em suas empreitadas.

Através dessa união, a insurtech nasceu com o objetivo de democratizar o acesso ao seguro auto no Brasil e precificar de maneira mais justa os motoristas. A maioria das seguradoras estabelece o valor do seguro de acordo com o gênero e idade do motorista que vai dirigir o carro, mas, na startup, o comportamento do motorista na direção tem um peso de um terço do valor.

Agora em expansão, Alan Leal, VP de Operações da Justos, explica: “Com o processo de ampliação, encontramos e firmamos acordos com oficinas nos grandes centros que suportarão os nossos clientes em caso de sinistro, sempre avaliando o padrão para termos qualidade no serviço. Definimos a precificação do estado e liberamos as regiões dentro do nosso aplicativo para conseguirem fazer a contratação. O próximo alvo é Curitiba”.

Para obter o seguro, é simples, basta baixar o aplicativo da Justos, cadastrar-se e começar a dirigir. É necessário realizar o teste de direção e percorrer 80 km para que seja avaliado a direção de cada cliente. Os dados são colhidos pela tecnologia de telemetria, que consegue analisar alguns comportamentos do motorista como velocidade, aceleração, frenagem, se a pessoa mexe no celular enquanto dirige e se faz curvas de forma leve. A partir das informações coletadas, o avançado algoritmo da startup atribui uma nota para cada motorista. Com isso, a Justos consegue oferecer preços até 30% mais baratos do que o mercado para motoristas conscientes.

“O nosso diferencial é conseguir precificar de forma justa certos tipos de segmentos, como pessoas jovens que dirigem bem”, ressalta Dhaval Chadha, CEO da startup. “Aqui não olhamos apenas o ano do carro que será segurado, mas, principalmente, queremos entender como esse motorista se comporta no trânsito”, declara o executivo.

Hoje, a startup possui uma equipe com 73 profissionais que estão localizados em lugares diversos, como Brasil, Argentina, Canadá, Colômbia, Espanha, Portugal, República Dominicana e Moçambique, mas pretendem chegar a 100 profissionais.

Outra boa notícia é que as insurtechs, representam em torno de 2% de participação do mercado de seguros, número que dá margem a uma previsão de forte expansão nos próximos anos.

“Minha experiência com a Justos tem sido muito gratificante! Apesar de ser por aplicativo, há uma equipe que está sempre pronta para te atender e te ajudar o mais humanamente possível, desde o momento em que entrei em contato com o corretor Sr Gabriel, que ficou mais de 2h comigo no telefone tirando minhas dúvidas e receios. Penso na empresa como uma parceria, onde me ajudam a cuidar do meu carro através de vários benefícios e mimos, ao mesmo tempo que me gratificam com descontos na mensalidade (através da pontuação individual no app), sem contar a sensação que me passam de pertencer à família Justos. Atendem pessoalmente, não através de bots ou secretária eletrônica, isso faz uma diferença enorme”, declara Matheus Bernaque de Paula, cliente da insurtech.

N.F.

Revista Apólice