Joaquim Medanha é reeleito presidente do Ibracor

O presidente do Ibracor (Instituto Brasileiro de Autorregulação do Mercado de Corretagem de Seguros, de Resseguros, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta), Joaquim Mendanha, foi reeleito para o cargo em eleição feita na última quinta-feira, 30 de junho, em João Pessoa, onde foi realizada a 4ª edição do CONSEGNE.

A chapa foi eleita por unanimidade dos presentes para um mandato de quatro anos. Votaram os representantes dos ABECOR (Associados Fundadores Mantenedores e da Associada Mantendora).

Na abertura do CONSEGNE, Mendanha, após anunciar o resultado do pleito, destacou que o Ibracor é um braço auxiliar da Susep (Superintendência de Seguros Privados) e que, junto à autarquia e demais mantenedores, irá fazer um plano de trabalho voltado à autorregulação. “Vamos andar no Brasil inteiro para levar a mensagem do Instituto. Nossa categoria já é madura e plenamente responsável, então, nada mais justo que ela autorregular-se”, assinalou.

Ele agradeceu à Fenacor, aos SINCOR’s e ABECOR pela confiança em seu trabalho.

* Fonte: Sincor-RS