Ituran com Seguro amplia cobertura do Seguro Motos para novas regiões

Desde junho, mais motociclistas do país passam a contar com o Ituran com Seguro Motos. A Ituran Brasil começa a oferecer o produto em novas 11 cidades e no Distrito Federal. Com isso, a sua cobertura chega a nove estados e o DF.

Lançada em setembro do ano passado, a solução reúne o rastreador Ituran, com tecnologia israelense de ponta, e apólices de duas da Tokio Marine e da HDI Seguros. Ela já estava disponível em todo Estado de São Paulo, Salvador e Lauro de Freitas (BA), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Recife (PE).

Agora, o produto também passa a ser oferecido em Feira de Santana (BA) e Garanhuns (PE), na região Nordeste. No Sul, a cobertura abrangerá também Londrina e Maringá (PR); Porto Alegre, Gravataí e Caxias do Sul (RS); e Blumenau (SC). Distrito Federal, Caldas Novas e Goiânia (GO) são as localidades do Centro-Oeste com acesso ao produto. A lista inclui ainda Vitória (ES) no Sudeste.

“A Ituran decidiu no ano passado expandir toda a expertise do Ituran com Seguro, que já é referência no mercado, para o segmento de motos. Estamos agora ampliando o alcance do produto, em linha com o nosso compromisso de oferecer soluções seguras e de qualidade que caibam no bolso do brasileiro. Além de avançarmos geograficamente, também buscamos novas parcerias com seguradoras, como a HDI Seguros, que desde o final do ano passado se tornou uma opção de apólice no ICS Motos básico. Outra novidade foi o lançamento do seguro contra danos acidentais causados a terceiros pela moto do segurado, oferecido em parceria com a Tokio Marine”, afirma o diretor comercial varejo/produtos da Ituran Brasil, Roberto Posternak.

Com o rastreador Ituran, os motociclistas podem ter a sua moto de volta e, caso a mesma não seja recuperada, a seguradora parceira irá pagar até 100% do valor da tabele FIPE. Além disso, por meio do aplicativo Ituran Digital BR, o cliente monitora o veículo em tempo real pelo celular e define um perímetro de circulação para receber alertas por descumprimento da regra.

Um outro diferencial do Ituran com Seguro Motos é a possibilidade contratar os serviços adicionais de carro reserva, reparos de lataria, faróis, lanternas e retrovisores e/ou proteção de pneus, rodas e suspensão para imprevistos que podem acontecer no dia a dia, além do recém-lançado seguro contra danos acidentais causados a terceiros.

“A cobertura do Ituran com Seguro Motos era uma demanda de motociclistas em todo o país. Com ela, eles podem contar agora com todas as vantagens de ser um cliente Ituran com Seguro: rastreador líder de recuperação, instalação gratuita, assistência 24 horas, pagamento em 12x sem juros e o clube de vantagens Ituran”, ressalta Posternak.

O ICS Motos contempla motos de uso particular/passeio com até 12 anos (acima de 400cc) e até 10 anos (abaixo de 400cc) com indenização de até 100% da tabela Fipe no caso de perda total por roubo, furto e incêndio. Os benefícios ainda incluem monitoramento mobile e cerca eletrônica.

Ituran com Seguro Motos

Locais disponíveis atualmente: Estado de São Paulo, Bahia (Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana), Pernambuco (Recife e Garanhuns), Paraná (Curitiba, Londrina e Maringá) Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Gravataí e Caxias do Sul), Minas Gerais (Belo Horizonte), Santa Catarina (Blumenau), Espírito Santo (Vitória), Goiás (Caldas Novas e Goiânia) e Distrito Federal.

Coberturas e benefícios

– Perda Total por Roubo, Furto e Incêndio

– Indenização até 100%

– Monitoramento em tempo real pelo celular

– Através do App Ituran Digital: Possibilidade de definir perímetro de circulação com envio de alertas

– Assistência 24 horas com limite de 03 acionamentos para guincho (200km), carga de bateria, pane seca e transporte alternativo

Elegibilidade

– Motos de uso particular/passeio

– Motos até 400cc: até 10 anos

– Motos acima de 400cc: até 12 anos

K.L.

Revista Apólice