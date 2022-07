Icatu realiza a primeira edição do Encontro com Gestores 2022

A Icatu Seguros realizará nos dias 19 e 20 de julho, a 5ª edição do Encontro com Gestores. A edição de 2022, que foi reformulada e contará com quatro painéis distribuídos em dois dias de evento, abordará o tema “Como o cenário de inflação global e alta de juros podem impactar o investimento em Previdência Privada” reunindo algumas das melhores gestoras do país, como: Icatu Vanguarda, Bocom BBM, Opportunity, Genoa, ARX, Gestora Leblon e Verde, sob a apresentação da gerente de Produtos de Previdência da seguradora, Talita Raupp.

Gratuito, online e aberto ao público, o Encontro terá abertura de Luciano Snel, CEO da companhia. Na programação, quatro painéis discutirão sobre acumulação e planejamento financeiro, os impactos da inflação e juros altos em fundos de Renda Fixa, Crédito Privado e Multimercado, perspectivas para fundos de ações, além de uma visão sobre o cenário econômico atual e suas expectativas. Para assistir a live, basta acessar o canal da Icatu no YouTube.

Henrique Diniz, diretor de Produtos de Previdência da Icatu, destaca a importância de analisar e debater as perspectivas e estratégias de Previdência Privada neste novo cenário econômico influenciado pela alta nos juros e inflação global. “Em um cenário desafiador economicamente, juntamos especialistas do mercado de investimentos justamente para trazer clareza aos investidores sobre aspectos atuais da economia que podem gerar dúvidas e impactar suas decisões”, afirma.

