Héctor Martínez assumirá a liderança da WTW na América Latina

Compartilhar no

Compartilhar no

Héctor Martínez, atual diretor de Risco Corporativo e Corretagem da Willis Towers Watson para a América Latina, também assumirá a liderança da região, com a aposentadoria de Luis Maurette, diretor da América Latina e líder global de vendas e gerenciamento de clientes para a WTW, com vigor a partir de 31 de dezembro de 2022.

Martínez tem mais de 20 anos de experiência profissional no segmento de seguros e resseguros. Desde que ingressou na empresa, em setembro de 2001, ocupou vários cargos de liderança na companhia e em suas empresas predecessoras, como diretor executivo da Willis Limited, CEO da Willis Colômbia Corretores de Seguros S.A., head da Colômbia e head de Riscos Corporativos e Corretagem para a América Latina.

Sobre o novo cargo de Martínez, Pamela Thomson-Hall, diretora da região Internacional (integra Ásia, Australásia, CEEMEA e América Latina) e de Risco Corporativo e Corretagem, afirmou: “Tenho o prazer de anunciar a nomeação de Héctor para administrar a América Latina na WTW. Ele é amplamente conhecido no setor por sua experiência no assunto e pela capacidade de acelerar o crescimento e construir relacionamentos com os clientes. Héctor é um ótimo líder, também conhecido por sua capacidade de influenciar, construir equipes e engajar talentos”.

Reconhecendo as contribuições de Maurette para a WTW, Carl Hess, CEO Global, observou: “Em seus mais de 10 anos na empresa, Luis fez contribuições significativas para aumentar nossa presença na América Latina e orientar nossa estratégia global de vendas e gestão de clientes. Suas conexões na empresa, na região, no segmento e com nossos clientes são profundas. Agradecemos ao Luis por seus esforços e desejamos a ele o melhor em seu próximo capítulo”.

Maurette trabalhará com Martinez e os três líderes mundiais da companhia, Anne Pullum (Europa), Imran Qureshi (América do Norte) e Pamela Thomson-Hall (Internacional) para garantir uma transição segura de suas responsabilidades, antes de sua aposentadoria.

N.F.

Revista Apólice