Healthtech aponta as principais tendências para o setor de saúde

O mercado de saúde como um todo sofreu forte impacto com a chegada da pandemia. E, diante do novo cenário, soluções foram criadas para atender às recentes demandas, com uma maior implementação de soluções de tecnologias, e avanço de serviços pré existentes, como a telemedicina. Para este ano, novas tendências devem surgir e aprimorar processos. Para a Alinea Health, são três principais tendências que norteiam o setor de saúde atualmente, principalmente no que se refere a avanços tecnológicos.

“Hoje, atuamos em um dos principais países para o mercado privado de saúde da América Latina, com território promissor para o desenvolvimentos de healthtechs. Contribuir e melhorar a jornada do beneficiário da saúde, além de promover benefícios também para empresas contratantes dos planos, reduz gargalos como custos desnecessários e riscos de fraudes”, afirma Fernando Ribeiro, CEO e fundador da healthtech.

Telemedicina

Entre as principais tendências presentes no mercado atual está a telemedicina, solução que ganhou força durante as fases de isolamento da pandemia frente às necessidades dos pacientes e seguiu sua evolução até os dias atuais. Dessa forma, o atendimento remoto segue como uma tendência atual e benéfica para os pacientes, uma vez que promove praticidade nos atendimentos, não substituindo uma consulta presencial quando necessário ou por preferência do paciente. Além deste, outros fatores e soluções podem ser destacados como tendências para o setor:

Atendimento de qualidade

Assim como em todos os setores voltados para atendimento ao público, o mercado de saúde passou a priorizar a qualidade nos atendimentos de saúde a fim de promover melhor experiência durante a jornada de saúde do paciente. Para isso, foram necessários investimentos amplos em soluções voltadas para serviços personalizados, a exemplo das healthtechs com serviços disponibilizados por times de saúde especializados que fazem todo o acompanhamento do paciente do começo ao fim.

Utilização de dados e personalização

A utilização de dados para aperfeiçoar serviços e promover soluções personalizadas segue como uma tendência no mercado. A Alinea Health utiliza um grande volume de dados para traçar perfis e promover soluções personalizadas para atendimentos de saúde, principalmente com o recurso de perfis inteligentes para médicos e especialistas, o que proporciona um agendamento de consultas de acordo com a expertise do profissional e a necessidade do paciente.

Hoje, a empresa consegue, por meio de suas soluções, otimizar serviços promovidos pelos planos de saúde, direcionando o paciente de acordo com as suas necessidades, e indicar os melhores serviços e profissionais disponíveis, reduzindo custos para as empresas. Por meio de suas soluções, a healthtech consegue reduzir custos em até 30% do total gasto por empresas contratantes de planos de saúde corporativos, ao otimizar os serviços e disponibilizar soluções ágeis para seus beneficiários.

“Nos propormos a sempre estarmos alinhados às tendências do mercado, desenvolvendo e aprimorando soluções que atendam as necessidades dos nossos parceiros e clientes, a fim de promover ações inovadoras e diversificadas”, finaliza o Ribeiro.

N.F.

