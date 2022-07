Grupo Bradesco Seguros grava campanha em São Paulo

Compartilhar no

Após o lançamento da Quinzena do Seguro, o Grupo Bradesco Seguros se prepara para lançar sua nova campanha institucional em julho. Ao longo das últimas semanas, a companhia gravou uma série de imagens na capital paulista que farão parte da iniciativa. Segundo Alexandre Nogueira, diretor de Marketing da empresa, o projeto ainda é confidencial, mas dará continuidade à principal missão da companhia: disseminar a cultura e importância do seguro para os brasileiros.

“Estamos muito entusiasmados com a produção dessa nova iniciativa, que traz uma reflexão sobre o papel do seguro na vida das pessoas. Durante os últimos anos, passamos por grandes desafios que testaram a nossa resiliência e nos estimularam a buscar auxílio. De modo geral, é isso que queremos reforçar, pois acreditamos que uma comunicação assertiva ajuda a tornar mais latente que é preciso planejar e proteger”, ressalta o executivo.

As imagens gravadas no Parque do Povo, em São Paulo, farão parte da campanha da Bradesco Seguros, a ser divulgada em todo o território nacional, ainda neste mês, em diversas mídias.

N.F.

Revista Apólice