Globus Seguros registra aumento na contratação do seguro viagem

As viagens internacionais voltaram a ganhar fôlego desde o fim do ano passado, quando os principais países passaram a flexibilizar a entrada de turistas diante do avanço da vacinação contra a Covid-19. As pessoas puderam voltar, finalmente, a planejar aquela viagem tão especial, seja sozinho, a dois, com grupo de amigos ou em família.

Consequentemente, a contratação por seguro viagem vem apresentando um aumento expressivo. A corretora Globus Seguros, com atuação em todo território nacional, registrou no primeiro semestre deste ano um crescimento de 30% na contratação desse tipo de produto na comparação com o segundo semestre de 2021.

De acordo com Bruno Motta, head de Personal Lines da empresa, a procura por seguro viagem tende a crescer ainda mais nos próximos meses, já que as pessoas estão se sentindo mais seguras para ir para fora. “Mesmo com o cenário econômico desfavorável, a busca pelo serviço vem crescendo consideravelmente. Neste segundo semestre projetamos que iremos crescer mais 35% na comparação com os seis primeiros meses deste ano”, comenta.

Atualmente, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, França, Suíça, Argentina e Uruguai são os destinos internacionais mais procurados pelos clientes da Globus. Embora esse tipo de seguro seja mais utilizado para viagens internacionais, nos últimos tempos há também uma procura maior para viagens nacionais, de acordo com a corretora.

O seguro viagem cobre, principalmente, despesas médicas de urgência e hospitalares, além de extravio de bagagem e danos às malas. “A cobertura varia conforme o plano contratado, mas muitos incluem também a parte odontológica, despesas farmacêuticas, regresso sanitário, traslado de corpo em caso de falecimento, fiança e despesas judiciais. O valor final varia, mas os mais básicos tendem a custar a partir de R$ 40,00 por dia para viagens internacionais”, finaliza Motta.

N.F.

Revista Apólice