A Generali Brasil é a principal patrocinadora da Festa do Cinema Italiano, pelo terceiro ano consecutivo. Após duas edições realizadas de modo virtual, em decorrência da pandemia da Covid-19, o evento retorna ao presencial e suas exibições percorrerão mais de 15 cidades. A Festa vai apresentar filmes provenientes dos principais festivais internacionais e alguns dos maiores sucessos de bilheteria na Itália, entre os dias 28 de julho e 10 de agosto.

Classificado como um dos eventos cinematográficos mais apreciados no mundo, que se encontra em sua 15ª edição, a 9ª no Brasil, a iniciativa vem se destacando desde 2014, tornando-se a maior festividade do cinema italiano no país. Em 2021, o festival realizou sua segunda edição totalmente online, com nove filmes inéditos e dois em pré-estreia nacional em sua programação gratuita. Em 2020 e 2021, a Festa do Cinema Italiano reuniu mais de 200 mil espectadores. Em 2019, a última edição presencial contou com 44.120 espectadores.

“Estamos muito felizes com a volta ao modelo presencial. A Festa do Cinema Italiano é um grande evento que alia a arte e entretenimento. Para nós, da Generali, é vital contribuir para que um número maior de pessoas tenha acesso à cultura”, declara Claudia Lopes, Diretora Comercial & Marketing da seguradora.

A edição deste ano contará com a estreia do filme “Ennio, o Maestro”, que explora a vida de Ennio Morricone, maestro italiano e compositor de filmes mais popular do século 20. O longa conta com seis indicações e duas vitórias no Oscar. O festival terá a presença de Marco Morricone, filho do maestro, que após a exibição do documentário, produzido por Giuseppe Tornatore (“Cinema Paradiso” e “Malena”), participará do debate online sobre o filme.

Outro homenageado do festival será Pier Paolo Pasolini, em comemoração ao seu centenário, o evento apresentará “Mamma Roma”, clássico neorrealista com Anna Magnani. Por fim, o festival apresenta “II Bucco”, projeto ousado de Michelangelo Frammartino, que recebeu o Prêmio do Júri no Festival de Veneza 2021.

No Brasil, o festival é realizado pela Associação Il Sorpasso e Risi Film Brasil, com apoio dos Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e Rio de Janeiro, com o suporte institucional da rede diplomático-consular italiana no Brasil, além da organização logística da Bonfilm.

N.F.

Revista Apólice