Generali adota WhatsApp para oferecer comunicação automatizada aos clientes

A Generali Brasil implementou o WhatsApp no funcionamento de suas operações, com o intuito de trazer benefícios tanto para a organização quanto para os seus clientes. Com o melhor controle de acessos dos operadores de atendimento, facilidade aos usuários e ainda mais métricas operacionais, a ferramenta tem como objetivo ser uma abordagem omnichannel completa em todos os seus canais de distribuição. A estratégia omnichannel ou multicanal é muito utilizada entre as grandes empresas para melhorar a experiência do usuário e conduzir melhores relacionamentos com o cliente nos pontos de contato, ou seja, entre os canais de comunicação.

A seguradora acredita que, ao optar pela experiência omnichannel, ela unifica as mensagens com o cliente em todos os canais de comunicação disponíveis, além de introduzir, cada vez mais, as plataformas online ao usuário. Ao buscar mais do que apenas alcance, a companhia considera que a transformação digital e a simplicidade de contato promovem agilidade, atração de novos consumidores e otimização de processos internos.

“Demos mais um passo em nosso processo de transformação digital. Nós entendemos que a Generali tem que estar sempre atenta às atualizações do mercado, adotando novas iniciativas para ser ainda mais parceira do cliente. Ao escolher um aplicativo como o Salesforce WhatsApp Business, conseguimos ter ainda mais agilidade nas operações, gerando maior engajamento e ganho de produtividade. O cliente sentirá rapidamente essa mudança na ponta”, declara Alexandre Muniz, vice-presidente de TI, Operações e Sinistros da empresa.

O WhatsApp é um dos aplicativos mais consolidados e populares no Brasil. Segundo dados da pesquisa da Mensageria no Brasil, o aplicativo está presente em 99% dos celulares no Brasil, com apenas 1% de chance de desinstalação do aplicativo. O estudo ainda indica que 76% dos usuários usam a ferramenta para contatar empresas a respeito de custo de serviços ou produtos, esclarecimento de dúvidas e fechamentos de negócios.

“Analisamos o mercado e percebemos que, cada vez mais, os consumidores desejam fazer negócios com empresas que oferecem atendimento por canais digitais”, conclui Muniz.

N.F.

Revista Apólice