Um incêndio em um armazém movimentado deixa uma empresa com dificuldades para repor seu estoque; um ataque de ransomware paralisa os sistemas de TI de uma empresa; o uso de adesivos industriais na fabricação resulta em um dispendioso recall de produtos: todos os dias, empresas em todo o mundo, juntamente com suas seguradoras, sofrem perdas, de várias formas, na casa dos milhões de dólares. Nos últimos cinco anos, incêndio e explosão, catástrofes naturais e defeitos de fabricação ou manutenção foram as principais causas de perda por valor de sinistros de seguros, de acordo com o Global Claims Review 2022 da Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

“Os sinistros estão se tornando mais graves devido a fatores tais como valores patrimoniais e de ativos mais elevados, cadeias de abastecimento mais complexas e o crescimento das concentrações de exposições em um local, como em áreas sujeitas à catástrofes naturais”, afirma o Chief Claims Officer e membro do Conselho Executivo da AGCS, Thomas Sepp. “As empresas e suas seguradoras demonstraram resiliência para enfrentar o impacto das perdas da pandemia, mas a guerra na Ucrânia, um aumento no custo e na frequência das perdas por interrupção de negócios e o nível elevado e sustentado de sinistros cibernéticos estão criando novos desafios. Ao mesmo tempo, as duas principais causas de sinistros, incêndios e desastres naturais, continuam sendo fatores de perda significativas para as empresas. Por último, mas não menos importante, o impacto do aumento da inflação em todo o mundo trará mais pressão sobre os custos de sinistros”, complementa.

Inflação coloca subvalorização de ativos em destaque

A inflação pressiona os custos de sinistros de várias formas. Os sinistros de seguros de property e construção, em particular, estão expostos a uma inflação mais alta, uma vez que reconstruções e reparos estão vinculados ao custo de materiais e mão de obra, enquanto faltas e prazos de entrega mais longos inflacionam os valores de lucros cessantes (BI). Outras linhas de seguros, como D&O, responsabilidade civil profissional e responsabilidade civil geral, também são suscetíveis a pressões inflacionárias por meio do aumento dos custos de defesa legal e indenizações mais altas.

“A substituição custa mais e demora mais tempo, e isso significa que tanto o dano à propriedade quanto a perda pela interrupção nos negócios provavelmente serão significativamente maiores,” comenta Sepp. “A atualização dos valores segurados para todos os novos contratos é, portanto, uma preocupação para seguradoras, corretores e segurados. Se isso não acontecer, nossos clientes correm o risco de não serem totalmente reembolsados ​​em caso de sinistro, enquanto as seguradoras correm o risco de subestimar as exposições. O mercado segurador já presenciou uma série de sinistros onde houve uma diferença significativa entre o valor declarado pelo segurado e o valor real de reposição da perda”, diz o executivo. Por exemplo, em um sinistro de uma propriedade comercial destruída nos incêndios florestais de 2021 no Colorado, o valor de reconstrução foi quase o dobro do valor declarado, devido a uma combinação de inflação, aumento da demanda e infraseguro.

Quais as principais causas de sinistros em seguros corporativos?

Em uma das análises mais abrangentes do setor, a AGCS identificou as principais causas de perda para empresas de mais de 530.000 sinistros em mais de 200 países e territórios com os quais esteve envolvida entre 2017 e 2021 (normalmente várias seguradoras fornecem cobertura em conjunto considerando os enormes valores em jogo no setor corporativo). Esses sinistros têm um valor aproximado de € 88,7 bilhões, o que significa que as seguradoras envolvidas pagaram, em média, mais de € 48 milhões todos os dias durante cinco anos para cobrir as perdas.

A análise mostra que quase 75% das perdas financeiras surgem das 10 principais causas, enquanto as três principais causas respondem por cerca de metade (45%) do valor. Apesar das melhorias na gestão de riscos e prevenção de incêndios, incêndio/explosão (excluindo incêndios florestais) é a maior causa individual identificada de perdas de seguros corporativos, respondendo por 21% do valor de todos os sinistros. Incêndios resultaram em mais de € 18 bilhões em sinistros de seguros ao longo de cinco anos, de acordo com a análise. Mesmo o sinistro médio totaliza cerca de € 1,5 milhão.

Catástrofes naturais (15%) classificam-se como a segunda maior causa de perda globalmente por valor de sinistros. Coletivamente, as cinco principais causas (com base em mais de 20.000 sinistros em todo o mundo) – furacões/tornados (29%); tempestade (19%); inundação (14%); geada/gelo/neve (9%) e terremoto/tsunami (6%) respondem por 77% do valor de todas os sinistros de desastres naturais. Furacões e tornados causam as mais elevadas perdas, impulsionada pelo fato de que duas das últimas cinco temporadas de furacões no Atlântico (2017 e 2021) agora estão entre as três mais ativas e mais caras já registradas, bem como o recente recorde de atividade de tornados.

As seguradoras também estão vendo novos cenários. Durante 2021, o ‘Texas Big Freeze’ nos EUA e as inundações na Alemanha se destacaram como grandes eventos, mas com sinistros inesperadas. Por exemplo, o ‘Texas Big Freeze’ em fevereiro causou uma enorme interrupção na infraestrutura e na fabricação, com muitas empresas forçadas a paralisações por falta de energia generalizada, resultando em danos materiais e em algumas grandes perdas por lucros cessantes contingentes (CBI). Estima-se que este evento sozinho tenha causado perdas econômicas de até US$ 150 bilhões.

Incidentes de fabricação/manutenção defeituosos são a terceira principal causa de perda geral (representando 9% em valor) e também são o segundo motivo mais frequente de sinistros (representando 7% em número, ficando atrás apenas de mercadorias danificadas com 11%). Incidentes dispendiosos podem incluir colapso do edifício/estrutura/subsidência de trabalho defeituoso, fabricação defeituosa de produtos/componentes ou projeto incorreto.

As outras 10 principais causas de perda são: colisão/acidente de aviação (#4; 9%), avaria de máquinas (#5; 5%), produto defeituoso (#6; 5%), incidentes de transporte (#7; 3%) , mercadorias danificadas (#8; 3%), negligência/má orientação (#9; 2%) e danos causados ​​pela água (#10; 2%).

O aumento dos lucros cessantes

A análise de sinistros também destaca a crescente relevância do BI como consequência das perdas em seguros patrimoniais, e o fato de os sinistros do CBI terem atingido um novo recorde no último ano. Os custos associados ao impacto do BI após uma perda podem aumentar significativamente a conta final de um incidente. O sinistro médio de seguro de property de BI agora totaliza mais de € 3,8 milhões em comparação com € 3,1 milhões há cinco anos. Para sinistros de grande dimensão (>€5mn), o sinistro médio de seguro de property que inclui um componente de BI é mais do dobro do sinistro médio dessa mesma linha (quando não incluir BI).

O número de sinistros de CBI aumentou ano a ano nos últimos cinco anos, exemplificando a crescente interdependência e complexidade das cadeias de abastecimento corporativas. A indústria automotiva por si só viu vários eventos CBI durante este período, com o crescimento geral em sinistros CBI exacerbado nos últimos dois anos por uma grande perda no setor de fabricação de semicondutores e o evento ‘Texas Big Freeze’. Sinistros CBI decorrentes desses dois eventos mais que triplicaram comparados aos três anos anteriores.

Embora não apareça entre as 10 principais causas de perda, o número de sinistros cibernéticos aumentou significativamente nos últimos anos, impulsionado pelo aumento de ameaças como ataques de ransomware, mas também refletindo o crescimento desse tipo de seguro. A AGCS esteve envolvida em mais de 1.000 sinistros cibernéticas em 2020 e 2021, em comparação com menos de 100 em 2016. No entanto, sua frequência começou a se estabilizar, embora em níveis elevados.

O legado da Covid-19 e a crise na Ucrânia

O relatório também investiga o impacto do seguro de eventos recentes de sinistros específicos, como a pandemia e a crise na Ucrânia. As perdas seguradas do Covid-19 são superiores a US$ 40 bilhões, de acordo com estimativas do setor, com a maior parte dos sinistros provenientes de seguro de cancelamento de eventos e lucros cessantes de empresas afetadas pelos lockdowns. A pandemia também teve efeitos indiretos, como cadeias de suprimentos interrompidas, inflação elevada e insolvências financeiras.

Enquanto isso, a invasão da Ucrânia pela Rússia provavelmente resultará em uma perda significativa, mas gerenciável, para o setor de seguros global. A exposição das seguradoras ao conflito é limitada por exclusões de guerra, que são padrão na maioria dos contratos de seguro de P&C. As perdas seguradas esperadas da guerra na Ucrânia são comparáveis ​​a uma catástrofe natural de médio porte, de acordo com a AGCS, mas mercados especializados como seguro de aviação ainda podem sofrer desproporcionalmente.

Brasil: perigo na água e no fogo

Ao considerarmos os 7.405 sinistros corporativos analisados no Brasil entre 2017 e 2021, os principais fatores geradores de perda, por valor, são Afundamento/colisão de navios (29%) e Incêndio/explosão (25%). O top 5 brasileiro se completa com Avaria de máquina (20%), Produtos defeituosos (10%) e Mercadorias danificadas (5%).

“Esses mais de 7 mil sinistros geraram perdas de 1,1 bilhão de euros, sendo que mais da metade – até mesmo quase 2/3 se considerarmos as avarias de máquinas – poderia ter sido evitada ou mitigada com um bom plano de prevenção, que inclui treinamento de pessoal, manutenção preventiva e plano de contingência. São perdas que impactam, principalmente, a cadeia de abastecimento, um setor que vem se recuperando de dois anos já bastante complicados”, comenta Rogerio Lopes, Diretor Regional Sinistros AGCS Ibero/Latam.

O relatório completo está disponível para download neste link.

