Férias: 3 coberturas do seguro residencial fundamentais para essa época

As férias escolares de julho começaram e o tempo livre dos filhos muda a rotina de muitas famílias ao longo do mês. Para que a experiência seja tranquila, a BB Seguros oferece o Seguro Residencial, que conta com coberturas aderentes a todos os tipos de necessidades.

São três planos: Essencial, Prático e Total. O desenho deles democratiza o acesso à proteção e permite a rápida contenção de eventuais danos, garantindo a tranquilidade no lar no momento de lazer com os filhos. Entre as coberturas disponíveis, três são indispensáveis nessa época do ano:

Incêndio

A sobrecarga dos circuitos elétricos é uma das principais causas de incêndio nas residências. O uso de vários aparelhos domésticos ligados em uma mesma tomada, por exemplo, é causa comum deste tipo de situação. A cobertura de Incêndio do Seguro Residencial contorna a situação com indenização para repor o que for danificado.

Roubo e/ou furto de bens

Viagens nessa época são bem comuns e o fato é que residências vazias são um chamariz para furtos, sobretudo quando se trata de casas. Por isso, é primordial contar com essa cobertura, que garante os danos materiais decorrentes de roubo ou furto mediante arrombamento.

Responsabilidade Civil familiar

Durante as férias, uma das principais diversões das crianças são jogos com bola. Situações como essa podem acabar com o vidro da janela do vizinho quebrado, por conta de uma bolada. Nessa ocasião, a cobertura de Responsabilidade Civil Familiar é fundamental, já que garante o reembolso das quantias decorrentes da responsabilidade civil dos danos materiais e/ou corporais causados involuntariamente a terceiros.

N.F.

Revista Apólice