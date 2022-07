Fairfax Brasil oferece seguro para bikes

A partir desta semana, os clientes da Fairfax Brasil (FF>>Seguros) poderão contratar o Seguro de Bike, solução que protege todos os modelos, desde as bicicletas tradicionais, mountain bike, até as modernas bikes elétricas, ciclista e seus familiares, danos a terceiros, acessórios, roubo ou furto, entre outras coberturas.

O produto Bike passa a integrar o portfólio de Riscos Diversos (RD) e foi desenvolvido pelo time da seguradora para ser ofertado com exclusividade pelos corretores de seguros e parceiros cadastrados por meio da FF ORBI, plataforma digital multiprodutos de seguros com foco no Varejo.

A cobertura do seguro conta com garantias e serviços para cada tipo de bike e adequada ao perfil de cada cliente, podendo chegar até R$ 120.000,00. Dentre as principais coberturas do Bike Seguros vale destacar roubo e/ou furto qualificado em todo o país e pago 100% do valor aprovado; danos à bike, durante o uso e/ou transporte; danos a terceiros, incluindo prejuízos materiais e/ou corporais podendo atingir de 50% a até 500% do valor aprovado; acessórios, abrangendo GPS, ciclocomputador ou velocímetro; e danos elétricos. Também prevê a cobertura internacional da bike, tendo ainda como opção competições esportivas ou modificações (upgrade) no equipamento.

A contratação do Seguro de Bike é 100% digital. Para fazer a cotação basta acessar a plataforma ORBI, preencher os dados de risco e gerar o PDF da proposta. A operação é rápida e descomplicada, pois a plataforma digital da Fairfax oferece uma solução integrada e proporciona a melhor experiência para toda a cadeia de relacionamento do setor de seguros. Trata-se de uma ferramenta que visa simplificar o processo de cadastramento das corretoras e aprovação das apólices. A facilidade, agilidade e a segurança da plataforma permitem ao corretor apresentar cotações e emitir apólices em poucos cliques e sem burocracia.

O head de Canais Digitais da Fairfax, Eduardo Pitombeira, afirma que o mercado de bicicletas no Brasil tem crescido nos últimos anos, ocupando hoje a 4ª posição no mundo. De acordo com dados da Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares), a frota nacional é estimada em mais de 70 milhões e são comercializadas cerca de 6 milhões de unidades/ano.

Segundo estudo apresentado pela entidade, a indústria de bicicletas está revisando o seu mix de produção para se adequar à demanda do mercado. A procura por modelos de maior valor agregado tem aumentado, como a bike elétrica, que foi a categoria que registrou no período de janeiro a maio de 2022 a maior alta: 33% (4.319 unidades) na comparação com igual período do ano passado.

“A bicicleta está cada vez mais presente nas cidades e surgem novos perfis de ciclistas”, assinala Eduardo Pitombeira. O seguro de bikes apresenta grande potencial de crescimento porque elas deixaram de ser apenas um equipamento de lazer e passaram a ser um importante veículo para se locomover, seja para ir ao trabalho ou para fugir dos congestionamentos”, completa o executivo.

N.F.

Revista Apólice