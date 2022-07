Fairfax Brasil lança Seguro de Responsabilidade Civil para corretores

Depois de lançar o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (E&O) para os Médicos e Dentistas, a Fairfax Brasil (FF>>Seguros) anunciou a oferta do mesmo produto para os corretores de seguros. O produto para essa categoria tem por objetivo proteger o patrimônio do segurado e ser usado para reparar eventuais prejuízos a terceiros. Ele permite que o corretor tenha tranquilidade para investir na carreira e cuidar da sua família, preservando o patrimônio.

O lançamento da modalidade E&O para os corretores de seguros faz parte do compromisso da FF ORBI, plataforma digital integrada desenvolvida pela Fairfax, em oferecer uma variada oferta produtos de varejo, proporcionando benefícios exclusivos para os corretores e parceiros, além de abrir espaço no futuro para a participação de novos canais de distribuição.

Lançada no início de maio, a plataforma ORBI já conta com mais de 1.500 corretores de seguros cadastrados. Trata-se de um número expressivo de corretores listados que podem montar suas carteiras de clientes na própria plataforma digital, projetando a rentabilidade das operações, volume diário, semanal e mensal de vendas, simulador de ganho de comissões, campanhas promocionais, sistema de pontuação e prêmios.

Os produtos que fazem parte do portfólio da FF ORBI são baseados no conceito do mundo digital: cotação instantânea, emissão 100% digital em poucos minutos e disponibilização de inteligência de performance através de dados e dashboard de controle. A facilidade, agilidade e a segurança da plataforma permitirão ao corretor apresentar cotações e emitir apólices em poucos cliques e sem burocracia.

Rápida e descomplicada, a plataforma digital oferece uma solução integrada e proporciona a melhor experiência para toda a cadeia de relacionamento do setor de seguros. “Trata-se de uma poderosa ferramenta que visa simplificar o processo de cadastramento das corretoras e aprovação das apólices. Em apenas um minuto, é aprovada a apólice de seguro sem que o corretor e seu cliente tenham de aguardar horas ou dias, tempo que normalmente ocorre com as seguradoras tradicionais para aprovar a transação”, afirma Eduardo Pitombeira, head de Canais Digitais da FF >>Seguros.

A plataforma digital oferece ainda aos corretores cadastrados assistência 24 horas por chat, WhatsApp e central telefônica para tirar as dúvidas. Conta também com dois programas exclusivos: FF ORBI PULSO e FF ORBI VIP. Pulso é o programa de aprimoramento contínuo para corretores, incluindo cursos, palestras e treinamentos com foco no crescimento do seu negócio. Já o programa de incentivo e recompensas, VIP, foi estruturado pensado especialmente para o corretor.

N.F.

Revista Apólice