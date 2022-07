Evento da Swiss Re recebe adolescentes para falar sobre o setor segurador

Com o objetivo de promover a diversidade geracional no ambiente de trabalho, aproximar as famílias dos funcionários à cultura do negócio e contribuir na formação de metas e decisões profissionais, o Grupo Swiss Re promoveu, no último dia 07 de julho, o evento “InsurTeens Day”, um dia de aprendizado sobre o mercado de seguros.

O evento aconteceu no escritório do grupo, em São Paulo, e teve como público-alvo, adolescentes de 12 a 18 anos com vínculo familiar sendo não só filhos(as) e enteados(as), mas também irmãos(as), sobrinhos(as), entre outros, de funcionários e estagiários da empresa. Ao todo, participaram mais de 40 jovens, relacionados a colaboradores da companhia.

A programação do evento contou com uma série de atividades, entre elas, tour pelo escritório, coffee break e palestras com a participação de profissionais internos e externos, além de discussões sobre o mercado securitário, carreira e saúde mental.

“O InsurTeens Day aproxima as famílias de nossos funcionários com a cultura Swiss Re de forma a desmistificar o mundo corporativo e o de seguros. Este público jovem está naturalmente curioso e receptivo quanto ao seu futuro profissional. Nesse encontro, abordamos temas relevantes para essa faixa etária, como empreendedorismo, a importância do mercado de seguros no mundo, saúde mental e solidariedade. A participação de nossos executivos na condução dos debates trouxe a autenticidade que queríamos propor aos jovens: que nada de valor se constrói sem trabalho, dedicação e muita resiliência”, afirma Cristina Aiach, diretora RH LATAM da Swiss Re.

Em uma realidade de mudanças e crises econômicas e, consequentemente, do mercado de trabalho, o evento visa ampliar a ótica de atuação profissional desses jovens, que estão em fase de maturação profissional e pessoal. Os executivos esperam fortalecer o setor de seguros como um mercado de trabalho amplo e diversificado, com possibilidades para profissionais além do nível executivo, como veterinários, meteorologistas, entre outras áreas de conhecimento e atuação menos óbvias.

O Grupo no Brasil tem buscado maneiras de engajar e proporcionar oportunidades ao público mais jovem. Ainda em 2021, a empresa criou o Programa de Jovem Aprendiz “Swiss Re’s generation”. No primeiro semestre de 2022, sua segunda edição foi dedicada a vagas inclusivas dedicadas a jovens negros e da comunidade LGBTQIAP+.

Depoimentos

Os adolescentes deram feedbacks positivos em relação a estrutura do evento, a qualidade das informações apresentadas, com dinamismo e clareza. Entre os depoimentos, alguns participantes se mostraram surpresos ao descobrir o quão abrangente é o setor e como ele impacta diretamente na vida das pessoas, das organizações e de uma sociedade.

Para uma das convidadas de 15 anos, receber o convite foi importante, pois ela tem interesse em assuntos relacionados à economia e imaginou que o evento seria bastante dinâmico por ser voltado ao público jovem. Ela elogiou o espaço dedicado para conversas, dúvidas e a compreensão que ela teve sobre o impacto dos seguros em diversas áreas ao mesmo tempo.

Já, outro participante, destacou que a dinâmica do evento chamou bastante a atenção dele, que pôde participar e trazer o seu ponto de vista, trocando informações com os executivos. Para ele, agora ele tem uma noção de como funciona o processo do mercado e acredita que futuramente poderá se aprofundar mais no tema e até trabalhar na área.

N.F.

Revista Apólice