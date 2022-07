Europ Assistance Brasil promove encontro com prestadores

Com o objetivo de alinhar demandas e ampliar o relacionamento, a Europ Assistance Brasil se reuniu com prestadores de serviço do ramo Auto. O encontro aconteceu na última sexta-feira, 22 de julho, no auditório da empresa, em Alphaville, e contou com a presença de catorze representantes e parceiros da rede credenciada da região metropolitana de São Paulo e do interior do estado, de Curitiba (PR) e de Brasília (DF).

“Achei muito interessante essa iniciativa da gente conversar e debater o que é bom para nós e para a companhia, para a gente tentar alinhar e melhorar o que for bom para ambas as partes. Acredito que essa troca de experiência vai ser positiva para fortalecer a parceria”, disse Carla, da Neguinho Guinchos, que fica na zona sul de São Paulo.

Para Jales Nogueira da Silva, proprietário do Auto Socorro Bandeirante, de Brasília, foi um prazer estar no evento. “Foi uma iniciativa muito interessante, nesse momento difícil pós pandemia, financeiro e estrutural. Falamos de treinamento, benefícios, tarifa, reestruturação de sistema correção de problemas de sistema. Fomos ouvidos pelo CEO e tivemos a oportunidade de expor as nossas opiniões. Foi muito gratificante!”

Já para a Solange Fogaça, gerente da MBossolani Guincho, de Sorocaba, o evento foi ótimo e deveria acontecer mais vezes. “Tivemos a oportunidade de conhecer com quem nós tratamos os assuntos do dia a dia e tiramos todas as nossas dúvidas. Eu gostei de ser ouvida e ouvir a opinião dos outros prestadores, acho até que esse evento poderia acontecer a cada três meses”.

Daniel Arzon, gerente executivo de Rede de Prestadores de Serviços da Europ Assistance Brasil, avaliou o encontro como bastante positivo. “Precisamos trabalhar em conjunto para enfrentarmos às dificuldades e desafios do dia a dia. Essa reunião com os prestadores foi muito importante neste sentido, porque queremos construir uma parceria forte e duradoura, de forma que seja boa para os dois lados”.

Segundo ele, o encontro foi importante porque permitiu entender melhor as dificuldades do dia a dia e o que precisa ser melhorado, na visão de quem está na linha de frente do atendimento. “Às vezes a gente enxerga o prestador apenas como mais um na cadeia, mas ele é a razão para a gente ter uma empresa de assistência. Saio dessa reunião com certeza de que todos nós queremos construir algo melhor para o nosso futuro”, completou.

Quem também participou do evento foi Newton Queiroz, CEO da companhia. Ele falou da importância de ter parcerias sólidas e do evento ser recorrente com o objetivo de estar sempre buscando novas formas de aproximar as empresas.

Além disto, Queiroz também comentou a respeito do cenário atual, respondeu perguntas e ouviu a opinião dos prestadores de serviços. “Todos os lados estão buscando a melhor forma de equilibrar a situação atual, a qual entendemos é extremamente complexa para nossos parceiros prestadores. Todos nós estamos tendo de nos adaptar a esta situação, buscando uma solução bastante complexa de custo e qualidade”.

Ainda segundo o CEO, a empresa ampliará o relacionamento porque entende a importância dos prestadores para o sucesso de toda a cadeia. “A Europ seguirá fazendo o melhor para buscar sempre um equilíbrio justo a todos os lados para atender o cliente final”. No final, para demonstrar esse novo ciclo da empresa, ele ressaltou que “as portas estão sempre abertas para todos. O que buscamos são parceiros e todos são relevantes”, finalizou.

N.F.

Revista Apólice