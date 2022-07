Escritório Reis Advogados lança série de vídeos sobre direito securitário

Os conhecimentos acumulados pelos advogados são um grande diferencial para cada escritório de advocacia e são utilizados pelos profissionais do Direito em defesa de seus clientes nas mais diversas áreas de atuação. Contudo, alguns escritórios também têm aproveitado essas expertises em produtos diferenciados e com abrangência geral, não só voltado para advocacia, mas também para públicos diversos.

Exemplo disso é o Reis Masterclass, série em vídeo sobre temas do Direito realizada pelo Reis Advogados (SP), que estreou ano passado tratando de recuperação judicial a da nova Lei de Recuperação Judicial. Recentemente, o escritório lançou a segunda edição do projeto, desta vez com foco em Direito Securitário. Os episódios de ambas edições já estão disponíveis no canal do Reis Advogados no YouTube.

A escolha pelo tema desta segunda edição veio do entendimento de que o mercado de seguros, apesar de importante para a economia global, ainda é pouco explorado pelas faculdades de Direito. A série de vídeos foi elaborada para contemplar pessoas com diferentes graus de conhecimento sobre o universo securitário.

Os episódios do Reis Masterclass Direito Securitário foram conduzidas pela advogada Kátia Wilchinsci, pós-graduada em Direito Empresarial e especialista em Inteligência de Mercado do escritório, e contam com a participação especial de Wagner Cardoso, pós-graduado em Direito do Consumidor; e de Liliana Caldeira, advogada com mais de 30 anos de experiência em seguros no mercado corporativo e acadêmico.

As aulas abordam “desde a origem dos seguros, conceitos básicos, a estrutura dos órgãos reguladores” até “temas atuais e polêmicos, como a pandemia e o Open Insurance”, diz Kátia.

O projeto Reis Masterclass estreou em 2021 com uma série sobre recuperação judicial, apresentada na ocasião pela advogada Renata Fuentes, por conta da nova Lei de Recuperação Judicial de Empresas e Falências.

Conteúdo dos episódios

O primeiro episódio, ”Evolução histórica do Seguro no Mundo e no Brasil”, trata sobre o conceito de seguro, sua evolução no Brasil e no mundo e o impacto da pandemia de Covid-19 nos contratos. O episódio trata de temas como: mutualidade e boa-fé, princípios do seguro desde a antiguidade; o início do mercado segurador no Brasil; e a abertura do mercado de seguro no país com a quebra do monopólio do IRB.

O segundo, intitulado ”Pandemia – Mudanças e novas posturas”, aborda as mudanças e novas posturas da área do direito securitário pós-pandemia. Trata assuntos como contrato entre partes, apólice, corretor de seguros, beneficiário, proposta e diferença entre perda de direitos e riscos excluídos para compreender a função social do seguro e os tipos de seguros mais afetados pela Covid-19.

No terceiro episódio, ”Estrutura e função dos órgãos reguladores”, é possível compreender a estrutura do mercado segurador, as diferentes coberturas na contratação de um seguro de carro e a forma como funciona a indenização por tabela FIPE.

O último episódio desta edição, ”Impactos da tecnologia no mercado de seguros”, aborda conceitos como a evolução do seguro 3.0, as Insurtechs e o Open Insurance a partir de exemplos concretos e factíveis.

N.F.

Revista Apólice